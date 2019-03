Lancôme Gesponsorde inhoud Waar of niet waar: foundation test je op je hand

Aangeboden door Lancôme

27 maart 2019

10u00 0

Een foundation is een wonderlijk product: het egaliseert, matteert, kleurt, geeft een natuurlijke glow en verstopt imperfecties, korte nachten of een tekort aan zon. Allemaal op voorwaarde dat je je foundation correct gebruikt natuurlijk…

Een paar veegjes foundation op je hand en vervolgens kijken en vergelijken welke kleur naadloos versmelt met je huidskleur: zo kiezen de meeste vrouwen de juiste tint wanneer ze een nieuwe foundation aanschaffen. Slim? Toch niet!

In deze video krijgt Julia nuttige foundation-tips & tricks van de Lancôme-experte.

Samengevat: deze foundation-fouten worden té vaak gemaakt…

1. Voor het meest natuurlijke effect gebruik je een borstel of sponsje

Nee hoor, er gaat niets boven onze vingertoppen: door de warmte van de huid versmelt de foundation waardoor je make-up extra natuurlijk oogt.

2. Foundation verdeel je gelijkmatig over je gezicht

Toch niet, want je gezicht heeft nu eenmaal verschillende zones. De ene zone vraagt meer foundation dan de andere. Welke? Check de video hieronder.

3. Sportief & actief gaat niet samen met een foundation

Je leeft on-the-go, en dus is een foundation een no go? Tuurlijk wel! Lancôme Teint Idole Ultra Wear legt straffe resultaten voor: deze longlasting foundation blijft 24 uur in topconditie. Liever een natuurlijker effect? Lancôme Teint Idole Ultra Wear Nude heeft hetzelfde longlasting effect, maar gaat voor een natuurlijke dekking.

4. Een foundation test je op je hand

Absoluut niet, want de huidskleur van onze handen verschilt met die van ons gezicht! Je gezicht is dan ook de meest logische plek.