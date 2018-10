Waar is wallie? Zo maak je komaf met de donkere kringen onder je ogen Sophie Vereycken

05 oktober 2018

14u06 0 Style The bags under my eyes are Prada’, verkondigen we stoer op sociale media, maar intussen checken we stiekem of die concealer nog goed zit. In alle eerlijkheid zijn we die wallen toch liever kwijt dan rijk. Maar geen nood: waar een wal is, is een weg.

Als we ’s ochtends vroeg of na een lange werkdag vloeken op ons verkreukelde spiegelbeeld, moeten de wallen het altijd ontgelden. In werkelijkheid zijn er grote verschillen tussen wallen en donkere kringen. En zelfs dan komen ze in alle soorten en maten: de typische zakjes, maar ook vochtophopingen, volumetekort, hyperpigmentatie, donkere kringen en ouderdomswallen. De ene wal is de andere niet. En voor het beste resultaat vereisen ze elk een eigen aanpak.

Verslapte oogleden

Zelfs al smeer je elke dag de beste crèmes, ook de oogcontouren moeten eraan geloven. Iedereen heeft van nature een klein beetje vet onder de ogen. Als we ouder worden, verliest de huid haar elasticiteit en verslapt het bindweefsel. Daardoor zakt de huid een beetje, maar ook het vetkussentje. En zo krijg je een ophoping van lokaal vet, dat eruitziet als een wal. Hier leveren fillers het beste resultaat, in combinatie met een oogcrème op basis van antioxidanten, glycerine, retinol of peptiden.

Verso, Super Eye Serum € 95 bij Senteurs d’Ailleurs

Comfort Zone, Skin Regimen, liftende oogcrème € 53 bij Parfuma

Germaine de Capuccini, Pollution Defense Eye-contour € 51,60 bij het schoonheidssalon

Natuurlijke schaduw

Sommige mensen hebben in feite helemaal geen wallen of donkere kringen. Het lijkt alleen zo door hun gezichtsvorm. Zo valt er bij diepliggende ogen een natuurlijke schaduw onder de ogen, waar helaas geen enkele crème iets aan kan veranderen. Kies een verzorgende oogcrème om de oogcontouren te hydrateren en ga vooral op zoek naar een concealer met lichtreflecterende deeltjes. Die zullen het licht vangen, waardoor de donkere schaduw optisch vermindert.

Max Factor, Radiant Lift Concealer € 13,99 bij Kruidvat

Yves Rocher, Hydra Végétal, frisse verkwikkende en hydraterende ooggel € 14,90 bij Yves Rocher

Donkere kringen

De typische donkere kringen onder de ogen zijn eigenlijk bloedvaten en adertjes die door de tere huid rond onze ogen heen schijnen. Vooral bleke huidtypes zijn er gevoelig voor. Die dunne huid is niet alleen genetisch bepaald, ze is ook een gevolg van het natuurlijke verouderingsproces. De eerste crème die onze huid weer dikker maakt, moeten we nog tegenkomen. Het beste resultaat boek je vooral met camouflageproducten. Ga voor een standaard hydraterende oogcrème en investeer vooral in een dekkende concealer met een lichtroze of perzikkleurige ondertoon om het blauw te neutraliseren.

Bobbi Brown, Corrector € 29,50 bij Cosmeticary

M.A.C Studio Conceal and Correct Palette € 41 bij M.A.C Cosmetics

Hyperpigmentatie

Mensen met een donkere huidskleur hebben vaak geen blauwe kringen, maar hyperpigmentatie. In dit geval hebben de onderoogleden te veel pigmentatie, wat zich uit in erg donkere – bijna zwarte – kringen. De oorzaak is vaak genetisch, al speelt de zon eveneens een belangrijke rol. Uv-stralen zorgen er namelijk voor dat onze huid melanine aanmaakt, het stofje dat voor die typische donkere kleur zorgt. Zet dus een oogcrème met een goede zonnefactor in je badkamerkastje, en kijk daarnaast eventueel ook naar ophelderende ingrediënten zoals vitamine C en niacinamide. Om de donkere kringen te camoufleren, werk je in twee stappen: gebruik eerst een oranje of rode concealer – die zal het paars van de kringen neutraliseren – en breng daarover je eigen kleur aan.

Estée Lauder, Double Wear Custom Coverage Correcting Duo € 29,99 bij Galeria Inno

Isdin, K-Ox Eyes met vitamine K € 42 bij de apotheek

Sampar, The Impossible Eye Care € 29 bij de apotheek

Zakjes

De traditionele wal is geen verkleuring, maar net een verdikking onder het oog. Vaak komt dat door een ophoping van vocht, bijvoorbeeld bij een allergie, maar ook als je lichaam moeite heeft met het afvoeren van vocht. Heb je de wallen of zakjes vooral ’s ochtends? Probeer dan eens een dikker kussen. Omdat je hoofd dan hoger ligt, zal de vochtophoping onder de ogen vaak verminderen. Daarnaast zijn oogcrèmes met cafeïne of een ingebouwde roller goede keuzes. Beide werken vochtafdrijvend.

Lancome Advanced Génifique Yeux Light-Pearl Eye Serum met massageapplicator € 64 bij ICI PARIS XL

Nuxe, multi-corrigerende balsemgel met cafeïne € 26,90 bij de apotheek