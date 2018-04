Vuilniszakken rukken op als nieuwe modetrend Timon Van Mechelen

16 april 2018

11u58 2 Style “Sommige mensen kunnen zelfs een vuilniszak doen werken”, wordt wel eens gezegd. En die uitspraak nemen steeds meer modemerken letterlijk. Eerst was er het Belgische modehuis A.F. Vandevorst dat couture maakte van Antwerpse vuilniszakken, daarna volgde Balenciaga met een zelf genaamd ‘vuilniszak-hemd’ en nu verkopen ook modeketens op vuilniszakken geïnspireerde mode.

Sinds deze week is het ‘plastic-bin shirt’ of ‘vuilniszak-hemd’ van Balenciaga te koop voor een luttele 730 euro. Het item is gemaakt van waterafstotend materiaal en op de achterzijde staat in het groot het logo van het Spaanse modehuis gedrukt in het goud. Zoals verwacht, komen daar natuurlijk heel wat reacties op. Gaande van “dit is toch echt iets voor een vuilnisman” tot “is dit nu mode?”.

I thought this was bin man! Really?! This the height of fashion? Please! #baglady #nothanks clairabo(@ clairabo) link

Maar zoals altijd het geval is bij zaken die de creatief directeur van Balenciaga Demna Gvasalia ontwerpt, zijn er fans genoeg. Voorlopig is het hemd enkel te koop via de webshop van het luxe warenhuis Selfridges, en daarop zijn twee van de drie maten waarin het hemd komt al volledig uitverkocht.

Vuilnismode is kortom in trek, en dat hebben ook de modeketens in het snuitje. De Zweedse keten COS heeft bijvoorbeeld ook een groen plastic rokje in de nieuwe lente- en zomercollectie zitten en de Britse keten Topshop verkoopt verschillende jassen en broeken gemaakt van plastic.