Vrouwenrechten staan centraal tijdens de modeshow van Dior Timon Van Mechelen

28 februari 2018

16u57 0 Style Sinds de massale #MeToo-openbaringen is de roep om vrouwenemancipatie nog luider dan anders. Er worden talloze protesten en acties georganiseerd en ook de modewereld draagt zijn steentje graag bij. Zo stond de meest recente modeshow van Dior in Parijs gisteren volledig in het teken van vrouwenrechten.

De hele locatie was zowel binnen al buiten aangekleed alsof er net een betoging had plaatsgevonden. Inclusief spandoeken, afgescheurde posters en protestborden.

Topmodel Ruth Bell opende de show met een trui aan met de tekst 'C'est non non non et non' (lees: 'het is neen neen neen en neen, red.) op. Waarmee creatief directeur van Dior Maria Grazia Chiuri's wil zeggen dat als een vrouw nee zegt, het ook echt nee is.

Bijna alle modellen droegen petjes die doen denken aan wat de strijders tijdens de Oktoberrevolutie aanhadden.

We zagen ook heel wat ‘stevige’ laarzen en handige handtassen passeren, alsof de modellen elk moment konden vertrekken naar een protestmars.