Vrouwen met (vrijwel) kaalgeschoren hoofd, een statement of slechts een modegril? Wieteke van Zeil Bo Bouilliaert & Myrel Morskate

28 augustus 2018

15u48

Bron: de Volkskrant 0 Style De tondeuses razen gretig over de kruinen van vrouwen. Waarom zien we tegenwoordig wel vaker dames met gemillimeterd haar?

Tijdens de protestmars tegen de wapenlobby in Amerika van afgelopen maart, hield de 18-jarige scholiere Emma González, die de beschietingen in Marjory Stoneman Douglas High School in Florida had overleefd, een indrukwekkende speech. Haar minutenlange stilte maakte evenveel indruk als haar op het eerste gezicht strijdbare uiterlijk: gescheurde broek, militair groen jack en vooral, een op de millimeter geschoren hoofd.

Hoewel de scholiere haar haar al maanden voor de schietpartij had afgeschoren – volgens een Instagrampost van haar op het account van haar school omdat ze het haar lange haar te warm vond en er hoofdpijn van kreeg – kreeg haar geschoren coupe hier een nieuwe politiek-activistische lading.

