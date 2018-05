Vrouwen massaal in de ban van goedkoop wimperserum Natasja de Groot

18 mei 2018

08u56

Bron: AD 0 Style De hype om wimperextensions te nemen, lijkt over zijn hoogtepunt heen. Maar de opvolger is er. Wimperserum. De wimpers worden langer, voller en sterker, roepen jonge fans in koor. Het middeltje is zo populair dat het in veel winkels van Kruidvat niet meer te verkrijgen is en ook online uitverkocht is momenteel.

Bij de drogisterijketen staan ze er ook een beetje versteld van. Zonder dat ze iets aan marketing hebben gedaan, is er een ware run ontstaan op het goedkope serum van het huismerk. "We verkopen het sinds vorig voorjaar en de vraag is overweldigend", reageert de Nederlandse woordvoerster José Mes.

Haha wat een giller: dochterlief heeft voor mij - met succes - heel de regio afgereden voor het befaamde #wimperserum van Kruidvat. Zij heeft nl enorme wimpers door dat spul en die wil ik ook 😍 Wordt vervolgd ... pic.twitter.com/sAPq28bHUx Wilma Bouwen(@ wilmabouwen) link

Misschien maak ik er iemand blij mee: bij het (de?) Kruidvat in mijn dorp zag ik daarnet wel 4 verpakkingen van dat beroemde #wimperserum. #Raamsdonksveer is the place to be. Rennen! Saskia(@ SaskiaLiebregts) link

Cijfers over het exacte aantal serums dat over de toonbank is gegaan, wil Kruidvat niet delen. Wat de drogisterijketen wel kwijt wil, is dat het om 'enorme aantallen gaat'. Dat het serum niet aan te slepen is, heeft ongetwijfeld te maken met de scherpe prijs (9,99 euro) maar nog belangrijker: de enthousiaste reacties van beautybloggers op sociale media en jonge meisjes die op hun beurt hun eigen positieve ervaringen delen met de wereld.

Ik ga straks mijn bestelde wimperserum ophalen bij het Kruidvat. Ik verwacht er zo veel van dat ik alleen maar teleurgesteld kan worden. I blame this on you twitter. Charlotte(@ Charlotte1509) link

Schadelijk

Het bestanddeel dat voor het wonderen zou zorgen, is bimatoprost. Een actief stofje dat wordt gebruikt tegen glaucoom en als bijwerking wimpergroei heeft. Toch zijn het niet alleen jubelverhalen op sociale media, hier en daar worden ook kritische noten gekraakt. Zo wordt geopperd dat het mogelijk niet voldoet aan Europese wet- en regelgeving en dat het schadelijk zou kunnen zijn voor de ogen.

De drogisterijketen ontkent dit en claimt dat het 'absoluut veilig is en voldoet aan alle eisen'. Tot nu toe zijn er bij Kruidvat een paar klachten binnengekomen, reageert de drogisterijketen.

2/2 Het wimperserum moet worden aangebracht zoals in de bijsluiter staat beschreven; langs de bovenlijn van de wimpers van het bovenste ooglid. Het serum draagt bij aan het verkrijgen van langere, vollere en sterkere wimpers. ^Anke KruidvatService(@ KruidvatService) link

De woordvoerder van Kruidvat licht toe: "Irritatie kun je van elk product krijgen. Het is belangrijk dat je het zorgvuldig opbrengt, zoals beschreven op de verpakking. Dus boven het ooglid en niet in het oog."

Zichtbaar

De Nederlandse blogger Marloes van Straaten (31) van Budgetproof.nl zweert inmiddels bij het middel. Ze begon puur uit nieuwsgierigheid 'ik dacht: een wimperserum van tien euro, dat kan toch niet werken'. "Het resultaat is echt al binnen een paar weken zichtbaar. Het is een toppertje. Ik hoor veel vrouwen die dol zijn op het serum. Van mijn tante tot m'n vriendinnen en de vriendin van m'n vader: iedereen is aan het smeren geslagen."

Over de negatieve reacties op sociale media, zegt ze: "Je moet wel realistisch zijn en je bewust zijn van de nadelen. Maar hé, mascara moet je ook niet in je oog smeren, dat is ook niet goed voor je hoornvlies. Zolang je dus zorgt dat het óp je oog op de wimperrand komt en niet erin, heb ik er vertrouwen in dat het niet schadelijk is."