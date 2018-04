Vrouwen boven de vijftig met een geweldige kledingstijl Timon Van Mechelen

13 april 2018

15u03 0 Style Op stijl staat geen leeftijd, en je hoeft je zeker niet plots degelijk en saai te gaan kleden eens je een bepaalde leeftijd bereikt hebt. Goed, hotpants hoeven misschien niet meer – al hoeven die voor ons op geen enkele leeftijd – maar verder heb je geen enkele reden om je creativiteit niet meer de vrije loop te laten. Deze vrouwen geven alvast het goede voorbeeld.

Linda Fargo

Twintig jaar geleden begon Fargo te werken als visual merchandiser bij het gerenommeerde luxe warenhuis in New York: Bergdorf Goodman. Ondertussen is ze er verantwoordelijk voor de volledige vrouwenafdeling, er komt niets de winkel binnen zonder haar goedkeuring. En dat resulteert natuurlijk ook in een unieke persoonlijke stijl. De ene dag trekt ze een volledige outfit met tijgerprint aan, op andere dagen houdt ze het klassieker zoals te zien is op de foto. Ze schuwt in ieder geval geen risico’s, fan!

Lucinda Chambers

Als voormalig moderedactrice van de Britse Vogue en ELLE, mag het niet verbazen dat Chambers er zelf steevast uitziet om door een ringetje te halen. Ze is vooral fan van drukke prints, statement accessoires en alles van het modemerk Marni.

Isabelle Huppert

De 65-jarige actrice Isabelle Huppert is de definitie van het kenmerkende je-ne-sais-quoi stijltje waar Franse dames zo om geroemd worden. Ze ziet er nooit uit alsof ze (te) veel moeite heeft gedaan, ook al draagt ze een lange galajurk op een of andere rode loper. In haar vrije tijd kiest ze doorgaans voor simpele stukken zoals gestreepte truitjes, een kostuum met krijtstreep en een lederen kokerrok. Nooit saai, altijd klassevol.

Monica Bellucci

Hoe vrouwelijker, hoe beter is het motto van actrice Monica Bellucci. Ze draagt liefst jurken die haar figuur mooi in de verf zetten, met een paar torenhoge stiletto’s onder. Steevast in het zwart ook trouwens.

Renia Jaz

Veel influencers op leeftijd zijn er niet, maar de Britse Renia Jaz bewijst op haar blog Vens Wife Style in ieder geval dat je er nooit te oud voor kunt zijn. Ze poseert in de meest extravagante outfits en combineert moeiteloos dure designerstukken met items van modeketens. Klasse!

Lyn Slater

Nog een voorbeeld van een modeblogger boven de vijftig is Lyn Slater. Ze zit al jaren in het vak, en heeft daardoor bijvoorbeeld exclusief toegang tot alle stuks van haar favoriete ontwerper Issey Miyake die hij gratis naar haar opstuurt. Ze heeft een geheel eigen en unieke stijl, met een grote voorliefde voor Japanse ontwerpen. Niet altijd even draagbaar voor de doorsnee vrouw, maar wel bijzonder inspirerend.

Sometimes it’s simple. Uniqlo white shirt + black skirt + cheeky expression. #uniqlo #shirtsforall #uniqloshirts Een foto die is geplaatst door null (@iconaccidental) op 24 feb 2018 om 04:18 CET

Maya Musk

Iedereen kent Elon Musk, de oprichter van het elektrische automerk Tesla, maar wist je dat ook zijn moeder geen onbekende is? Maya is al decennialang model en op haar 69ste wordt ze nog altijd veel gevraagd. Ook zij is zo’n vrouw die risico’s niet schuwt en lustig prints op prints combineert bijvoorbeeld. Je ziet gewoon dat ze goed in haar velt zit, en dat uit zich in haar experimentele kledingstijl.

Baddie Winkle

Stijlvol kun je de 90-jarige grootmoeder uit Amerika niet meteen noemen, maar alleen al om haar durf verdient ze toch een plek in deze lijst. Van korte satijnen mini-jurkjes met hoge knielaarzen tot een trainingspak met bontjas over, de stijl van Baddie Winkle gaat alle kanten op. En dat leverde haar onder andere al een grote campagne op voor make-upmerk Urban Decay.

I've missed ya'll 🦋 Een foto die is geplaatst door null (@baddiewinkle) op 22 sep 2017 om 20:35 CEST

Carine Roitfeld

Carine Roitfeld is de voormalige hoofdredactrice van de Franse Vogue die nu haar eigen magazine CR Fashion Book heeft. Ze wordt al jaren de lucht in geprezen voor haar eigen stijl die het te midden houdt tussen ‘Parisian chic’ en rock-‘n-roll. Ze schreef er een tijdje geleden nog een boek over, en ontwierp ook al verschillende collecties voor merken als Uniqlo en M.A.C. Cosmetics.