Vrouw flatert met zelfbruiner en gaat viraal Plus 6 tips om het fake bruine kleurtje correct aan te brengen LDC

19 oktober 2018

17u08 0 Style Iedereen die al eens een zelfbruiner heeft uitgetest, weet dat het ‘risky business’ is. De kans is groot dat je eruit ziet als een Griekse godin, maar evengoed eindig je met de kleur van cheetos-chips. Daar kan een anonieme vrouw die momenteel viraal gaat over meespreken.

De foto werd voor het eerst opgemerkt door het tijdschrift Allure. Een zekere Jules Von Hepp, oprichter van het bedrijf Isle of Paradise Fake Tan, had een oproep gedaan naar de grootste flaters van z’n klanten. Een anonieme ‘gelukkige’ kwam uit de bus. De vrouw in kwestie had een kous gebruikt om de zelfbruiner aan te brengen, en de dag erna had ze zonder er verder bij na te denken de sok aangetrokken. Tot overmaat van ramp ging ze naar de fitness om zich - letterlijk - in het zweet te werken. Het resultaat: haar voet had een donkerbruine kleur gekregen die nogal fel afstak tegen haar bleke enkel en kuit.

Was jij nu net van plan om een zelfbruiner te gebruiken om je wit herfstvelletje te verstoppen? Dan kan je dankzij deze tips het wortel-effect alvast vermijden.

Gebruik handschoenen

Eén ding deed de vrouw alvast juist: een handschoen - of in haar geval: een sok - helpt om het product beter te verdelen zodat je een egaler resultaat krijgt. Maar een handschoen alleen klaart het klusje niet, ook je techniek moet in orde zijn. Breng het product eerst aan op de handschoen en knijp vervolgens je vingers dicht in een vuist zodat het product in de bovenste helft van je handschoen (waar je vingertoppen zitten) dringt. Breng de zelfbruiner vervolgens met dat gedeelte aan voor een streepvrij resultaat.

Laagjes zijn key

De beste - en meest foolproof manier - om zelfbruiner aan te brengen, is door op te bouwen. Spreid het zelfbruinen uit over een paar uur. Doe een eerste laag, wacht vervolgens een halfuur tot 40 minuten, en doe dan een tweede laag. Als je wil kan je nog eens een halfuurtje wachten en vervolgens een derde laag aanbrengen. Was het geheel na vier tot vijf uur af en wees verrast door die mooie zomergloed.

Lang leve hydraterende crème

Nieuw in de zelfbruinwereld? Dan lijkt het waarschijnlijk wat intimiderend om zelfbruiner ook op je gezicht aan te brengen. Als je daar wat huiverachtig tegenover staat, kan je ook eerst een hydraterende crème aanbrengen. Dat zorgt ervoor dat de zelfbruiner minder donker zal uitpakken en er natuurlijker uitziet.

Vergeet niet te scheren

Voor je de zelfbruiner gebruikt, denk je er best aan om je benen te scheren. Toch vergeten? Geen nood, gebruik gewoon een epilator of elektrisch scheermes. Die verwijderen immers enkel de haartjes en laten die bruine kleur waar je zo gehecht aan bent helemaal intact.

IJsklontjes tegen irritaties

Heb jij af en toe last van puistjes? Dan kunnen ijsblokjes soelaas brengen. Wrijf voor je aan het zelfbruinen slaat met ijsklontjes over je huid. Dat zorgt ervoor dat je poriën sluiten waardoor ze niet verstopt kunnen raken met zelfbruiner en je dus minder snel puistjes krijgt. Ook zorgt deze methode ervoor dat je minder snel irritaties krijgt op je benen.

Foutjes herstel je met... melk

Toch strepen gemaakt? Het meest aangehaalde huis-tuin-en-keukenmiddeltje om strepen te verminderen is citroen, maar wat als je gezicht net onder de zelfbruinervlekken zit? Daar ga je niet zomaar even met een citroen overheen, je huid is daar immers veel gevoeliger en reageert al snel verkeerd op zuren. De oplossing: een melkmasker. Doe een heel klein beetje citroensap bij wat melk, en laat er vervolgens een uur lang een citroenschijfje in weken. De melk zal opstijven en een pasta vormen, die je vervolgens makkelijk op het gezicht kan aanbrengen, zonder vervelende huidirritaties achteraf.

Poll Heb jij ooit al een flater begaan met zelfbruiner? Oeps, ja!

Neen, ik heb er nog nooit een ongelukje mee gehad.

Neen, ik heb nog nooit zelfbruiner gebruikt... Oeps, ja! 14%

Neen, ik heb er nog nooit een ongelukje mee gehad. 14%

Neen, ik heb nog nooit zelfbruiner gebruikt... 72%