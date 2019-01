Vraag naar yogakleding blijft toenemen: een aantal leuke merken van eigen bodem Timon Van Mechelen

03 januari 2019

13u46 1 Style Dat yoga hip is, hoeven we je niet meer te vertellen. Al een aantal jaar winnen oefeningen als de downward facing dog, de warrior one en de pigeon pose aan populariteit en dat vertaalt zich ook in de toenemende vraag naar yogakleding. Ook in eigen land zijn er tal van merken die zich specialiseren in yogakleding. Een aantal van onze favorieten.

Yoga By Julz

Het Antwerpse Yoga By Julz ontwerpt yogakleren voor zogenaamde ‘yoginista’s’: fashionista’s die de zon het liefst groeten in een stijlvolle outfit. Stukken waar je kortom van de yogales rechtstreeks mee naar een brunchdate kunt in een of andere hippe keet. De meest recente collectie bestaat vooral uit items in zachte tinten; roze, lichtblauw en grijs voeren de boventoon. Prijzen beginnen vanaf € 39.

Meer info: yogabyjulz.com.

Pure by Luce

Voor wie het belangrijk vindt om ecologische en ethische kledij te dragen, ook tijdens het sporten, is bij Pure by Luce aan het goede adres. Loes Vandekerckhove bracht in 2017 haar eerste duurzame sportlijn op de markt na een crowdfundingcampagne, en is ook in 2019 van plan om de sport- en yogakledingmarkt een stukje groener te maken. Alle items zijn gemaakt van Europese materialen en worden geproduceerd in fabrieken in Portugal. Pure by Luce heeft haar kantoor en showroom in de nieuwe locatie van Plein Publiek in Antwerpen. Prijzen beginnen vanaf 59 euro.

Meer info: purebyluce.com.

Play Pauze, a natural connection

Play Pauze, a natural connection is het geesteskind van designer Katrien Smets en actrice Hilde De Baerdemaeker. Ze leerden elkaar 2 jaar geleden kennen in een yogaretreat in Marrakesh. Ze droomden van een duurzame yogacollectie die ze bij A.S.Adventure wilden lanceren. En het bleef niet bij dromen, ze werkten samen een 16-tal ontwerpen uit: van een jumpsuit en body tot een tanktop en veelzijdig T-shirt. Ook deze lijn wordt in Portugal gemaakt en is dus eveneens ‘made in Europe’. Prijzen beginnen vanaf 29 euro.

Meer info: playpauze.be.

Vieux Jeu

Als het wat luxueuzer mag zijn, kun je terecht bij Vieux Jeu van de Belgische ontwerpster Claudia Storme. Oorspronkelijk richtte ze het merk op als high-end tennislabel voor vrouwen die klassiekers waarderen, maar iets unieks willen voor tijdens het sporten. En die ook wat meer centen te spenderen hebben. Maar sinds afgelopen zomer verkoopt ze ook hockey-, padel-, loop- én yogakledij. “De sportwereld vormde altijd al een inspiratiebron voor mij. De stap naar een eigen collectie van easy-chique sportswear met couture-invloeden is nu een feit. Naar mijn gevoel missen de meeste huidige sportcollecties de flair en elegantie van vroeger.” Prijzen beginnen vanaf 30 euro.

Meer info: vieuxjeu.be.

Nunu Activewear

Bijna 4 jaar geleden lanceerde de Antwerpse Noenoe Roevens haar eigen yoga- en gymlijn Nunu Activewear. “Op een yogaretraite in Zuid-Frankrijk bedacht ik dat vrouwen van mijn leeftijd graag iets moois willen dragen tijdens het yogaën, maar dan zonder felle kleuren, onflatterende prints en te korte topjes die je bilspleet al bij de allereerste pose ontbloten”, vertelde ze ons daar eerder over. In een schetsboek voor kinderen tekende ze haar eerste ontwerpen, maar daarna ging het hard. Mits wat lobbywerk vond ze een aantal boetieks zoals Graanmarkt 13 en Enes die haar kleren wilden verkopen. En via een bevriende styliste kwamen haar kleren ook bij Kendall Jenner en Gigi Hadid terecht. De erg modebewuste stuks kunnen zowel op straat als in de gym gedragen worden. Voor Roevens is het dan ook erg belangrijk dat haar activewearcollectie een vrouw elegant en trendy maakt. Prijzen beginnen vanaf 40,50 euro.

Meer info: nunuactivewear.com.