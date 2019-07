Voorkom blaren op je voeten & andere onverwachtse dingen waar je vaseline voor kunt gebruiken TVM

Vaseline is handig om je lippen te hydrateren en een potje kost haast niets. Maar wist je dat je het nog veel meer zaken kan gebruiken? Om je scheermesjes in topconditie te houden bijvoorbeeld en zelfs om hooikoorts tegen te gaan.

1. Blaren ontstaan door de aanhoudende wrijving van je huid tegen je schoenen. Eerst krijg je een tintelend gevoel en een rozige huid, daarna wordt de plek witter en komt er vocht in de holte, met een pijnlijke blaar als eindresultaat. Maar zover hoef je het niet te laten komen. Door vaseline op de gevoelige voetzones te smeren maak je de huid vet, waardoor je ze tegen het schuren beschermt.

2. Vaseline werkt goed om beten van insecten te verzachten en te kalmeren. Het gaat bovendien ook de jeuk tegen.

3. Als je een kop thee inschenkt, druppelt er bijna altijd een straaltje langs de theepot naar beneden. Fanatieke theedrinkers weten echter al langer dat je morsen kunt voorkomen door een beetje vaseline aan de onderkant van de tuit te smeren.

4. Door vaseline rondom je ogen en in je neus te smeren, wordt stuifmeel deels opgevangen waardoor je minder last hebt van hooikoorts. Spoel je neus daarna wel geregeld met zout water of een fysiologische zoutoplossing.

5. Ben je verkouden en heb je een rode neus van al dat snuiten? Meng dan drie eetlepels gedroogde oregano met een eetlepel vaseline en smeer elke avond rijkelijk op je neus voor het slapengaan.

6. Als je huid goed gehydrateerd is, blijft geur veel langer hangen. Smeer dus een beetje vaseline in je nek en op je polsen voor je parfum opspuit.

7. Een vlek op je schoenen? Smeer er wat vaseline op, laat het even intrekken ga er dan met een droge doek over. Vaseline zorgt bovendien ook voor een waterdicht laagje en voedt leder.

8. Vaseline kun je tenslotte ook gebruiken om de mesjes van een scheermes te onderhouden. Zorg er wel voor dat het scheermes volledig droog is om roest te vermijden.