Voor op de zomerfestivals: 'tuinwenkbrauwen' veroveren Instagram Delphine Vandenabeele

14 april 2018

12u19

Bron: VTM Nieuws 0 Style Wenkbrauwen die tot een tuintje worden omgevormd, zijn op Instagram erg populair. De hype komt overgewaaid vanuit - hoe kan het ook anders - Hongkong en is volgens kenners ideaal voor het komende festivalseizoen.

Je wenkbrauwen versieren is niet nieuw. Zo was er recent nog de 'halo brow', waarbij de uiteinden van je wenkbrauwen verbonden worden via je voorhoofd. Maar nu is de ‘garden brow’ of tuinwenkbrauw aan een opmars bezig. Wenkbrauwen worden daarbij voorgesteld als gras en er worden kleurrijke bloemen en planten in verwerkt. Je wenkbrauwen worden zo een minituin.

Volgens hippe vogels is de trend ideaal om je te onderscheiden tijdens de komende zomerfestivals.

Hype uit Hongkong

Er bestaan verschillende Instagramaccounts en YouTube-filmpjes waarin blogsters uitleggen hoe je je wenkbrauwen kan pimpen tot een hippe tuin. Het idee komt van blogster Taylor R, uit Hongkong (China). Tayler vond te weinig natuur in haar buurt, waardoor ze besliste om haar wenkbrauwen up te graden tot een minigrasperk om een beetje groen te toveren.

Good morning ☀️ I woke up today to so many beautiful eyebrows!😍 Love seeing your interpretations of #GardenEyebrows 💐🦋👍🏻 Een foto die is geplaatst door null (@taytay_xx) op 13 mrt 2018 om 01:51 CET

#GardenEyebrows, for when a 🌸 👑 doesn’t feel extra enough at the #festival. Inspo by @taytay_xx ✨ Een foto die is geplaatst door null (@sephora) op 13 apr 2018 om 00:38 CEST

trying out #gardeneyebrows by @taytay_xx 🌳🌴🌿☘️🍃🍀🌱 I mean at least I tried with what I got ahahahah. the video “I tried following taylor r garden eyebrows” will be up on my youtube channel tomorrow! Een foto die is geplaatst door null (@mariahrasyidah) op 22 mrt 2018 om 02:35 CET