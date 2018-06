Voor iedereen met een zomers trouwfeest op de planning: shop 15 leuke jurkjes mét korting Timon Van Mechelen

28 juni 2018

10u51 2 Style De komende weekends net als de rest van het land ook één (of meerdere) trouwfeest(en) op de planning staan en geen idee wat je moet dragen? Begrijpelijk, want feestkledij is lastig te vinden en vaak ook heel duur voor een jurk die je meestal amper één keer aan kan. Wij selecteerden daarom 15 toffe jurkjes die nu al in de solden zijn.

1. Ted Baker, € 117,00 ipv € 245,00, via de Bijenkorf.

2. Arket, € 62,00 ipv € 89,00, online en in de winkel in Brussel te koop.

3. Maje, € 236,00 ipv € 295,00, online en in de winkels te koop.

4. Fabienne Chapot, € 95,99 ipv € 159,99, o.a. online te koop.

5. Ganni, € 195,00 ipv € 279,00, o.a. online te koop.

6. Topshop, € 34,00 ipv € 76,00, online te koop.

7. JBC, € 31,49 ipv € € 44,49, online en in de winkels te koop.

8. House of Dagmar, € 141,00 ipv € 235,00, via The Outnet.

9. Monki, € 20,00 ipv € 40,00 online en in de winkels te koop.

10. & Other Stories, € 53 ipv € 89,00, online en in de winkels te koop.

11. French Connection, € 76,00 ipv € 190,00, online en in de winkels te koop.

12. Mango, € 39,99 ipv € 59,99, online en in de winkels te koop.

13. Scotch & Soda, € 54,97 ipv € 109,95, via de Bijenkorf.

14. COS, € 48,00 ipv € 69,00, online en in de winkels te koop.

15. Whistles, € 129,95 ipv € 214,95, via Zalando.