Voor het eerst in twintig jaar opende weer een zwart model de Prada-show Timon Van Mechelen

27 februari 2018

12u45 0 Style In 1997 was topmodel Naomi Campbell het eerste donker gekleurde model dat een Prada show opende. Twintig jaar later doet de Soedanees-Amerikaanse Anok Yai haar dat na. “Dit is een statement naar de wereld – zeker voor zwarte vrouwen – dat hun schoonheid het verdient om gevierd te worden.” Prada zelf countert er de kritiek op het gebrek aan diversiteit tijdens hun shows mee.

Na de passage van Naomi Campbell op de Prada-catwalk, was het nog elf jaar wachten op een tweede gekleurd model op de catwalk. Jourdan Dunn liep in 2008 mee in de show van het merk, en zette de toon voor een meer divers modellenbeleid bij het Italiaanse modehuis. Toch duurde het nog tien jaar, voor er weer een donker model de catwalk opende. Die eer was dit herfst- en winterseizoen 2018-19 weggelegd voor Anok Yai.

“Deze ervaring gaat mij nog heel lang bijblijven,” vertelde het 19-jarige model aan Vogue na afloop van de show in Milaan. “Model zijn voor Prada is natuurlijk sowieso al een hele grote eer en het feit dat Miuccia Prada (hoofdontwerpster van het modehuis, red.) en Ashley Brokaw (Prada’s casting director, red.) mij in het centrum van alle aandacht geplaatst hebben, zet hopelijk de toon voor de rest van mijn carrière.” Yai liep eerder ook al mee in een mannenshow van het modehuis en was te zien in twee campagnes.

Bij Prada kregen ze de laatste jaren steeds meer kritiek te verduren omdat ze te weinig oog zouden hebben voor diversiteit. Met deze beslissing geeft het merk daar nu gehoor aan. "Door een gekleurd model de show te laten openen, bewijst Prada dat diversiteit niet zomaar een trend is, maar de nieuwe standaard," aldus Vogue.