Voor het eerst geeft Vogue blik achter de schermen van de Met Gala-tentoonstelling Margo Verhasselt

29 april 2020

15u03

Bron: nypost 0 Style Volgende week maandag, 4 mei, zou normaal hét mode-event van het jaar doorgaan. Maar dit jaar werd door de pandemie ook het Met Gala afgelast. Al geeft Vogue wel een blik achter de schermen van de tentoonstelling die normaal zou voorgesteld worden in the Metropolitan Museum of Art.

Normaal gezien zouden maandag heel wat sterren over de rode loper paraderen. Vogue, de organisators van het event, deelden zo’n twee maand geleden een statement over het feit dat ze het evenement moesten verplaatsen. Daarin legden ze uit dat de hoogavond voor de modewereld ‘ook een slachtoffer is van het coronavirus.’ Amper een week daarvoor stelden ze nog uitdrukkelijk dat het event wél door zou gaan. “Wij gaan door zoals gepland en kijken uit naar een fantastische avond”, liet Nancy Chilton van het Costume Institute toen weten, maar algauw kwam dus de boodschap dat het Met Gala niet zou plaatsvinden.

Het Met Gala is een jaarlijks evenement dat steevast plaatsvindt op de eerste maandag in de maand mei. Dit jaar was dat dus 4 mei. Het kwam er voor het eerst in 1948, om de nieuwe modetentoonstelling van het Metropolitan Museum of Art te vieren. De opbrengst van de avond gaat naar het Costume Institute. Maar dat is dit jaar door de pandemie dus niet het geval. Al kunnen we gelukkig wel een glimp opvangen van de ‘About Time: Fashion and Duration’-tentoonstelling.

Grace Coddington, creatieve directeur van Vogue, postte enkele foto’s van in het museum op haar Instagrampagina. Normaal gezien is dat iets dat nooit zou gebeuren. Werknemers van het magazine houden de lippen stijf op elkaar wanneer het op het event aankomt.

De foto’s tonen mannequins gekleed in typische Met-waardige outfits: van baljurken tot lange rokken met bikervestjes. De kunstcurator van de show, Andrew Bolton, zou 160 stuks tentoonstellen.