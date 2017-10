Voor en na: deze prachtige foto's tonen vrouwen die hun haar verloren door ziekte ND

Fotografe Carolien Sikkenk fotografeerde voor de Nederlandse expo "BOLD" Belgische en Nederlandse vrouwen die hun haar hebben verloren, als gevolg van chemotherapie of de auto-immuunziekte alopecia. De expo is intussen afgelopen, maar Carolien fotografeerde enkele dames nu opnieuw, twee jaar na de chemotherapie. Het resultaat is een prachtige fotoreeks.

Carolien Sikkenk is een Nederlandse fotografe die afgelopen zomer in Nederland de expositie BOLD had lopen. Daarin portretteerde ze Belgische en Nederlandse dames, die door ziekte kaal zijn geworden. Driekwart verloor haar haren door chemotherapie, de anderen kampten met de auto-immuunziekte alopecia, waarbij je haar verliest dat soms niet meer terug groeit.

Carolien Sikkenk Beelden van de expo "BOLD" in Nederland

Carolien wilde met deze fotoserie aantonen dat een andere schoonheid aan de oppervlakte komt als het haar wegvalt. Mooie jukbeenderen, vrolijke sproetjes, de vorm van de lippen, een blik in de ogen. Ook zonder haar kan een gezicht bijzonder veel kracht en vrouwelijkheid uitstralen. De expo is intussen afgelopen, maar Carolien zocht enkele van de vrouwen opnieuw op voor een vervolgportret, één à twee jaar na de chemotherapie. Ze liet de dames exact dezelfde pose opnieuw aannemen. In een ontroerende fotoreeks van prachtige vrouwen geeft dat dit resultaat:

Meer foto's van Carolien vind je op haar website photoline.nl. Meer info over de expo vind je op www.expo-bold.com