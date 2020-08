Voor een powerlook à la Kamala Harris: dit accessoire is haar geheime stijlwapen Stéphanie Verzelen

13 augustus 2020

14u06 1 Style Presidentskandidaat Joe Biden stelde net zijn running mate voor: senator Kamala Harris (55). De Amerikaanse powervrouw staat gekend om haar harde inzet en haar progressieve visie. E n om haar feilloos stijlgevoel. Wat opvalt? Ze draagt parelkettingen bij bijna elke outfit. ‘Power pearls’ doopt Vogue ze. Zo draag je ze zelf.

Kamala Harris schrijft geschiedenis. Als dochter van een Jamaicaanse vader en een Indische moeder is ze de eerste zwarte vrouw en de eerste Aziatisch-Amerikaanse vrouw die kans maakt op de titel van vicepresident. Biden beschrijft haar als een “onbevreesde vechter die strijdt voor de kleine man”, anderen zien haar als een moderne vrouw die met beide voeten in de eenentwintigste eeuw staat.

Ook voor haar stijlgevoel krijgt ze bewondering. Op straat wordt ze weleens gespot in een maatpak met daaronder een paar Converse, gewoon, omdat dat makkelijker is voor onderweg. Het geeft haar garderobe instant meer persoonlijkheid. En wat ook helemaal Harris is? Parelkettingen.

Autoriteit + vrouwelijkheid

De politica draagt nagenoeg altijd ‘power pearls’ bij haar outfit. Soms zijn het classy zwarte parels, soms een dubbele halsketting, soms een minimalistischere versie met kleinere pareltjes. Al op haar afstudeerfoto straalt ze in een parelketting met bijhorende oorbellen en ook nu, op haar eerste Instagramfoto met Joe Biden, draagt ze een haar signature juwelen.

(Lees verder onder de foto.)

First Lady Jackie Kennedy zei het ooit al: “pearls are always appropriate”. Het is een juweel dat niet om aandacht schreeuwt, maar er wel klassevol en volwassen uitziet, zegt Rachel Garrahan, hoofd van juwelen bij de Britse Vogue. “Parels stralen tegelijk autoriteit en vrouwelijkheid uit”, vult haar collega Carol Woolton aan. Ze prijst Harris ook om het feit dat ze ongewonere parelkettingen durft te dragen. “Ze flatteren haar, maar ze zijn vooral ook een teken van kracht en van een frisse visie.”

(Lees verder onder de foto.)

Voor een powerlook à la Harris: 8 parelaccessoires die nu te koop zijn

