Volle modellen, hoofddoeken en littekens van borstkanker: dit was nu al de meest diverse show op NYFW Timon Van Mechelen

12 februari 2018

15u06

Nu de modeweek in New York volop aan de gang is, leeft het debat over diversiteit op de catwalk weer helemaal op. Ontwerper Tom Ford deed eind vorige week nog een aantal straffe uitspraken erover en zoals gewoonlijk was er commentaar op de magere modellen bij Victoria Beckham. Het New Yorkse merk Chromat bewijst gelukkig dat het anders kan.

Chromat werd in 2010 gelanceerd door Becca McCharen-Tan, en specialiseert zich in futuristisch ogende lingerie, jurken en sportkleren. Al van in het begin draagt de ontwerpster diversiteit hoog in het vaandel en dat was ook dit seizoen niet anders.

Zo liepen onder andere Emme, het eerste plussize model ooit en Ericka Hart, een vrouw die borstkanker overleefde maar haar tepels moest laten weghalen, mee op de catwalk. Verder was er ook een model met hoofddoek te zien, talloze gekleurde meisjes, maar ook meer 'klassieke' modellen met blond haar en slank figuur.

Een plek om te vluchten

Inspiratie voor de collectie zocht McCharen-Tan in het nachtleven, een plek om te vluchten in deze woelige tijden. Haar kenmerkende nauwaansluitende jurken en zwemkledij kregen een make-over in neon, afgewerkt met opvallend gekleurde touwen en koorden. Een aantal meisjes liepen ook met een zakje chips in hun handen rond, als gebaar van 'body positivity'.