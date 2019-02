Volgens webshop Boohoo zijn dit plussize modellen: waarom die term eigenlijk problematisch is Timon Van Mechelen

Bron: Daily Mail/De Morgen 0 Style De Britse online retailer Boohoo ligt onder vuur omdat ze een model met maat 40 hebben gebruikt om hun collectie voor een maatje meer te promoten. “Wanneer gaat de modewereld inzien dat dit helemaal niet plussize is?”, luidt de kritiek. Ook andere modemerken kregen de voorbije jaren al gelijkaardige commentaar en ook steeds meer zogenaamde plussize modellen spreken zich uit tegen de term.

Plussize is booming in de modewereld. Volle modellen schitteren alsmaar vaker op de covers van modemagazines en lopen op de catwalk, modemerken lanceren collecties voor vrouwen met een grote kledingmaat en er zijn zelfs tv-programma’s zoals Curvy Supermodel waarin dames met een maatje meer strijden voor de felbegeerde titel van topmodel.

Uit een onderzoek van de universiteit van Florida uit 2017 bleek ook al dat plussize modellen wel degelijk een verschil maken op het zelfbeeld van jonge meisjes. De deelnemers kregen foto’s van plussize, gemiddelde en dunne modellen te zien. Bleek dat de positieve reactie van de proefkonijnen groter was bij de beelden van de gemiddelde en plussize modellen. “Vrouwen hebben het beste zelfbeeld en vergelijken zichzelf minder als ze een plussize model voor zich hebben, het omgekeerde gebeurde bij beelden van een graatmager model. In het verleden hebben al tal van onderzoeken aangetoond dat graatmagere modellen het zelfbeeld van vrouwen treffen. Maar nu hebben we bewijs dat meer diversiteit in de modewereld wel degelijk een verschil maakt op hoe jonge meisjes en vrouwen zich voelen”, aldus de onderzoekers.

Tegelijkertijd is de term ‘plussize’ ook voer voor discussie. Officieel ben je in de modewereld namelijk een plussize model als je een kledingmaat hebt tussen de 38 en 42/44. Nogal dubbel als je weet dat plussize verwijst naar een maat boven het gemiddelde, terwijl maar liefst 60% van de vrouwen wereldwijd een maatje 42 of meer draagt. Gemiddeld in het dagelijkse leven, maar moddervet in modetermen. Moeten we dan wel zo blij zijn met de hele opkomst van plussize?

Eerder haalde actrice Amy Schumer bijvoorbeeld al uit naar modemagazine Glamour omdat ze haar genoemd hadden in een nummer gewijd aan vrouwen met een maatje meer. “@glamourmag heeft me zonder te vragen in het plussize nummer genoemd en het voelt niet goed. Jonge meiden zien mijn lichaamsbouw en denken dat dit plussize is?” aldus Amy. De 34-jarige actrice heeft kledingmaat 36-38, terwijl het blad bedoeld was voor vrouwen met maat 42 of meer. “Het komt erop neer dat we klaar zijn met deze onnodige labels die alleen voor vrouwen gebruikt lijken te worden.”

“Afschuwelijk”

Online kledingwinkel Wish kreeg eerder ook al flink wat kritiek te verduren nadat ze helemaal geen curvy modellen hadden gebruikt om plussize panty’s te promoten. Net als H&M trouwens en nu dus ook Boohoo. “Afschuwelijk dat dit model gebruikt is als een plussize model. Geen wonder dat meisjes zo’n slecht zelfbeeld hebben als deze prachtige vrouw al bezien wordt als plussize”, reageert iemand op Twitter. “Op welke planeet leven ze bij Boohoo als ze echt denken dat deze meisjes plussize zijn”, schrijft iemand anders.

@boohoo please explain what kind of planet you live on to think that these girls are plus size??? REALLY??? pic.twitter.com/fcE7BY9JHC Sophie Oliver(@ sophieoliver_) link

i beg your pardon @boohoo since when was a size 8 a large..... sort it out pic.twitter.com/nfEqVP32JB katie(@ kaatiecassidy) link

Het is en blijft in ieder geval een mes dat aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant is het natuurlijk goed dat modemerken steeds meer vrouwen met een grote(re) kledingmaat gebruiken en bedienen, waar dat een paar jaar geleden nog helemaal niet het geval was. Anderzijds krijgen vrouwen met een hele gemiddelde kledingmaat wel steeds opnieuw het etiket ‘dik’ opgeplakt. Omdat ze dus niet in het allerkleinste maatje passen. “Een gewone vrouw hoort niet in de curvy edition van een magazine, ze hoort in de normale editie. Pas als dat het geval is, mag de modewereld echt tevreden zijn”, zei visagiste en beautyblogger Sabine Peeters daar eerder over in een interview met De Morgen.