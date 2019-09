Volgens Nina Ricci zetten we volgende lente allemaal een emmer op ons hoofd TVM

13u56 0 Style Verrassende trend op de catwalk in Parijs: de emmer als hoofddeksel én als handtas. Of toch als het van de Nederlandse ontwerpers Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh, die voor Nina Ricci tekenen, afhangt. Handig voor een dagje strand met het gezin lijkt ons. En bovendien ook goedkoop.

In België zeggen we vissershoed, in het Engels is het een bucket hat. Het simpele hoedje dat veel wegheeft van een omgekeerde emmer won afgelopen zomers al stevig aan populariteit, je kon er niet naast kijken op de zomerfestivals, en gaat voorlopig nergens naartoe. Bij Nina Ricci namen ontwerpers Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh de betekenis van het woord bucket erg letterlijk, want de modellen op de catwalk droegen daadwerkelijk emmers op hun hoofd. Uiteraard gemaakt van een mooi stofje met bijhorend prijskaartje, maar de gelijkenis valt niet te ontkennen. Tegelijkertijd introduceerden ze de emmer ook als handtas. Kijk maar mee hieronder: