Volgens een podoloog is dit het beste tijdstip om hakken te kopen Liesbeth De Corte

15 augustus 2018

13u43

Bron: Marie Claire 0 Style Een paar pumps is voor veel vrouwen hét geheim van de ultieme outfit en instant zelfvertrouwen. Alleen jammer dat ze na een uur of twee zo veel pijn doen. De Amerikaanse podloog Tania Kapila geeft enkele tips om de meest comfortabele (én stijlvolle) exemplaren uit te kiezen.

"Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden", wordt wel eens gezegd. Bestaan er dan echt geen comfortabele hakken? Het antwoord is kort en bondig: neen. "De ideale hak bestaat jammer genoeg niet, ze zorgen allemaal voor voetproblemen", reageert Kapila. Denk maar aan fijngeknepen tenen, zeurende blaren, maar ook eksterogen, hamertenen of voor de struikelaars onder ons: verzwikte enkels.

Zoals met alles in het leven geldt hier dan ook: draag ze met mate. "Tijdens een avondje uit kan je hoge hakken dragen, wetende dat je het je de volgende dag gaat beklagen. Maar één nacht is nog altijd veel beter dan elke dag rondlopen met hakken."

Beste moment van de dag

Maar wat als jij dat advies niet wil of kunt toepassen? Stel dat je gewoon dolgraag hakken draagt of verplicht wordt door je werkgever. Simpel: dan koop je best schoenen die zo comfortabel mogelijk zitten. Toegegeven, dat klinkt gemakkelijker dan het werkelijk is. Soms pas je een paar in de winkel en zitten de schoenen als gegoten, maar dan doe je ze de dag erna aan en heb je na vijf minuten al spijt van die beslissing.

Vaak zit het tijdstip van je aankoop daar voor iets tussen, beweert Kapila. "Je voeten durven doorheen de dag wel eens van maat te veranderen omdat ze opzwellen. Daarom stel je de schoenenjacht beter uit tot in de late namiddag", adviseert ze.

Verplicht tot of gezwicht voor hoge hakken? Kapila geeft nog drie andere tips waar je best rekening mee houdt.

1. Controleer hoe hoog de hak is. Gaat het echt om een stiletto? Bij elke stap wordt je gewicht niet langer mooi verdeeld over je hele voet, maar concentreert het zich op je tenen. Kies daarom voor een hak die niet hoger is dan 5 centimeter.

2. Hoe ziet de voorkant van je schoen eruit? Is die eerder rond of puntig? Een schoen met een smalle, puntige neus zal je voet samenknijpen, terwijl je tenen bij een ronde neus meer plaats hebben.

3. Vermijd harde, synthetische materialen als vinyl. In zulke schoenen ga je meer zweten waardoor je meer risico loopt op een schimmelinfectie. Dan ben je beter met een materiaal dat kan ademen, zoals nubuck of suède.