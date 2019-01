Volgens een nieuwe studie shoppen mannen meer dan vrouwen en dat heeft hiermee te maken Timon Van Mechelen

29 januari 2019

14u50 1 Style Shoppen een typische vrouwenaangelegenheid? Niet als het van een nieuwe studie van First Insight afhangt. Zij kwamen namelijk tot de conclusie dat mannen anno 2019 meer shoppen dan vrouwen, zowel online als in de traditionele winkel. Ze shoppen ook even vaak op hun gsm en vergelijken vaker prijzen.

First Insight, een platform dat retailers aan de hand van data-analyse helpt om hun bedrijven voor te bereiden op de toekomst, voerde voor deze studie 2 aparte enquêtes uit, in de Verenigde Staten. Eén in december 2017 bij 1.000 deelnemers. Een jaar later in september 2018 ondervroegen ze opnieuw 1.000 deelnemers. Volgens een onderzoek van Creamode, de Belgische modefederatie, is er ook in ons land een kentering op komst. Uit de studie die zij vorig jaar publiceerden, blijkt dat 56% van de Belgische mannen er altijd tip top wil uitzien, 37% gaf aan graag te shoppen en 31% vindt het belangrijk om een eigen kledingstijl te hebben. Voor Belgische vrouwen liggen die cijfers nog steeds een stuk hoger, maar het toont wel aan mannen die graag shoppen geen zeldzaam ras meer zijn.

Uit het onderzoek van First Insight blijkt dat alsmaar meer mannen online shoppen in tegenstelling tot vrouwen. Op een jaar tijd is het aantal gestegen van 38 naar 41%. Terwijl nog slechts 40% van de vrouwen in 2018 online shopte. Een jaar daarvoor was dat 46%. Nog opvallend is dat 25% van de mannen aangaf maar liefst 6 keer per maand te gaan shoppen in de winkelstraat. Amper 15% van de vrouwen evenaart dat aantal. De deelnemende mannen shopten in 2019 ook evenveel via hun smartphone als vrouwen.

First Insight geeft winkels en merken dan ook de raad om de perceptie te veranderen dat alleen vrouwen shoppen. “Mannen worden steeds actievere shoppers en dat zal wellicht alleen nog maar toenemen in de toekomst. Negeer hen dan ook niet en houd rekening met hun wensen. Zowel qua voorzieningen in de winkels en online, maar ook op het vlak van de prijs.”

Eerder gaf het Britse marktonderzoeksbureau Euromonitor al aan dat ze verwachten dat de verkoop van mannenmode dit jaar zal stijgen tot 431 miljard euro, terwijl die vorig jaar nog rond de 395 miljard euro bengelde. Tal van modemerken speelden daar trouwens al op in. Zo lanceerde Jacquemus, een bijzonder populair merk onder fashionista’s, afgelopen zomer een eerste mannencollectie. Ook de Britse ontwerpster Stella McCartney pakte in 2017 uit met een eerste lijn voor heren. Louis Vuitton met Virgil Abloh en Dior Homme met Kim Jones investeerden dan weer fors geld in een nieuwe (dure) creatieve directeur voor hun mannenafdeling. Met resultaat. De eerste collectie van Virgil Abloh voor Louis Vuitton verkocht zo goed dat ze zelfs het verkooprecord van de populaire samenwerking tussen skatemerk Supreme en het Franse modehuis verpulverde. Een collectie die ook al specifiek op mannen gericht was.

Waar komt die populariteit van mannenmode vandaan?

In de eerste plaats omdat de stijl van mannen door de jaren heen minder strikt en meer casual geworden is. Zowel in hun vrije tijd als op het werk en dat creëert nu eenmaal mogelijkheden. Vroeger droegen heren vaak elke dag een kostuum. Nu kun je wel 5 verschillende kostuums kopen, maar daar stopt het ook. Terwijl je makkelijk 20 verschillende truien en sneakers kan kopen zonder stukken in huis te halen die op elkaar lijken.

Sociale media

Dan is er natuurlijk ook de opkomst van sociale media en het internet in het algemeen. Bijna alle merken hebben tegenwoordig een eigen webshop, wat shoppen uiteraard een stuk toegankelijker maakt. Zoek je een gestreept T-shirt, dan heb je dat op het wereldwijde web in een paar muisklikken al gevonden. Zonder uren winkels te moeten afschuimen in een druk stadscentrum. Geen wonder dat de online verkoop van mannenkleren tussen 2010 en 2015 meer dan welke andere categorie gestegen is.

Sociale media en de vele websites en blogs die zich op mannenmode richten, zorgen dan weer voor inspiratie. Mannen hebben meer zelfvertrouwen gekregen om eens iets anders te dragen, maar vaak weten ze niet goed hoe. Onlineplatformen zoals Hypebeast, FashionBeans en Highsnobiety leggen exact uit wat goed combineert met elkaar en wat niet. Dat deze sites miljoenen bezoekers per maand bereiken en grotere redacties hebben dan gerenommeerde kranten, zegt genoeg.

Streetwear

Mannenmode is sportiever en meer casual geworden en de populariteit van streetwear sluit daar naadloos op aan. De mode die geïnspireerd is op de urban jeugdcultuur is al langer aan een opmars bezig, maar de laatste jaren is streetwear letterlijk overal. Op de catwalk, maar ook de rekken van de grote modeketens liggen vol met hoodies en petjes. En opvallend genoeg zijn het vooral mannen die ervoor vallen. Waar vroeger enkel vrouwen (en homo’s) voor een winkel aanschoven voor de lancering van een paar schoenen, zijn het nu (veelal hetero) mannen die in tentjes slapen om het laatste nieuwe paar sneakers te scoren, of die zeldzame trainingsbroek te kopen.

Niet geheel verrassend is streetwear vooral populair onder millennials. De generatie die het op liefdesvlak misschien allemaal niet goed weet, maar op kledingvlak net héél goed weet. Hebben ze uiteindelijk die laatste nieuwe schoenen van Kanye West kunnen kopen, dan pakken ze daar uiteraard ook mee uit op sociale media. Dat heeft ervoor gezorgd dat een hele generatie mannen zich al lang niet meer schaamt om bezig te zijn met mode. Hun ouders pikken dat natuurlijk ook op, zij het in mindere mate, waardoor ook die generatie meer durft bezig te zijn met hun uiterlijk. Want als zoonlief zonder gêne poseert op Instagram in een nieuwe outfit, moet vader wel mee.

Meer geld

“Ik denk dat de wereld masculiniteit de laatste jaren ook simpelweg anders is beginnen te bekijken,” vertelt Jeremy Lewis, modejournalist van Garmento, aan Business of Fashion. “Een echte man was vroeger redelijk seksistisch, vrouwonvriendelijk en zelfs een beetje fascistisch. De laatste 20 jaren is dat beeld volgens mij erg veranderd. Mannen doen meer in het huishouden, ze mogen hun emoties tonen, het was eigenlijk een kwestie van tijd voor ze ook meer met mode of stijl zouden bezig zijn. Het wordt nu ook van hen verwacht dat ze er goed uitzien, of toch veel meer dan vroeger.”

Ten slotte hebben mannen – helaas – nog altijd meer geld uit te geven dan vrouwen. Het jaarlijks te besteden inkomen van mannen is volgens Euromonitor wereldwijd zelfs dubbel zoveel als dat van vrouwen. Daardoor kopen ze sneller luxekleding- en accessoires. Binnen het luxesegment verwacht het Britse marktonderzoeksbureau zelfs dat mannen vrouwen zullen voorbijsteken. Zeker in de grote groeimarkten China en India.