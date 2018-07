Volgens een analyst is het 'game over' voor Victoria's Secret Liesbeth De Corte

13 juli 2018

12u56

Bron: The Business of Fashion, Vogue 0 Style Met z'n Angels, jaarlijkse extravagante show en de sexy setjes is Victoria's Secret hét lingeriemerk der lingeriemerken. Maar volgens een zekere financiële analyst heeft het label het zwaar te verduren en blijven de verkoopcijfers dalen. "Het einde nadert", beweert hij onheilspellend.

Die straffe uitspraak komt van Randal Konik van de investeringsmaatschappij Jefferies. Hij baseert zich op recente cijfers: zo zijn de verkoopcijfers van Victoria's Secret in de maand juni weer met 1 procent gedaald. Dat lijkt een pietluttig verschil, maar de maand juni is wél een belangrijke maand. Dan houdt de keten altijd een uitverkoop. Als je geen rekening houdt met de online verkoop, is er zelfs sprake van een daling van 6 procent. Als klap op de vuurpijl liet het aandeel L Brands, het moederbedrijf van Victoria's Secret, een koersdaling zien van 12,05 procent. Met andere woorden: ook al is het merk nog steeds de numero uno in de VS, toch is het niet zo goed bezig.

Maar hoe komt dat nu? We hebben zo'n donkerbruin vermoeden dat deze 3 redenen er voor iets tussen zitten.

1. Onrealistische schoonheidsidealen

Het jaarlijkse hoogtepunt van Victoria's Secret? Dat is zonder twijfel de runway show, waarbij de mooiste modellen wereldwijd de catwalk oplopen met veren uit de billen, terwijl ze handkusjes in de camera blazen. Met andere woorden: een sprookjesfestijn uit de jaren stillekes.

Er komt steeds meer kritiek op het onrealistische schoonheidsideaal dat het merk promoot. Het is dan ook geen verrassing dat Victoria's Secret steeds meer concurrentie krijgt van lingerielabels als Aerie of ThirdLove, die ervoor pleiten dat alle vrouwen zich goed voelen in hun lichaam.

2. Geen goede producten

Andria Cheng, een journalist die voor Forbes schrijft, vindt de kwaliteit van de beha's niet meer wat het ooit geweest is. De setjes zijn vaak té extravagant of té oncomfortabel, iets wat lijnrecht indruist tegen de rage van de bralettes. Volgens The Wall Street Journal heeft Victoria's Secret compleet de boot gemist van de soepele, aangename bh's zonder beugel en overdreven vullingen, terwijl merken als Aerie en Love Stories onmiddellijk mee waren met de trend.

3. Betaalbare luxe die té duur wordt

Victoria's Secret heeft zich jarenlang geprofileerd als een merk waar je terecht kon voor sexy en luxueuze lingerie die toch betaalbaar was. Daar lijkt nu toch een einde aan te komen. Uit een onderzoek van de Amerikaanse inversteringsbank Wells Fargo Securities blijkt dat vrouwen en vaste klanten steeds minder bij het label shoppen door te hoge prijzen. Nog volgens de bank zijn de bh’s van Victoria’s Secret gemiddeld 50% duurder dan die van hun concurrenten.