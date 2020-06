Vogue zet voor het eerst alledaagse helden op de cover Margo Verhasselt

03 juni 2020

12u30 1 Style Op de cover van modebijbel Vogue schittert normaal gezien elke maand een topmodel of beroemdheid. Maar door de coronacrisis zet het modeblad nu gewone vrouwen in de spotlight.

Vogue zegt dag aan hun typische cover. De Britse editie van het magazine zet 3 ‘gewone’ vrouwen die een noodzakelijk beroep beoefenen tijdens de crisis op de cover van het juli-nummer. Zo stralen er binnenkort een treinbestuurster, vroedvrouw en kassierster op de voorpagina.

Fotograaf Jamie Hawkesworth maakte een portfolio van 20 pagina’s van het trio. “Ze vertegenwoordigen de miljoenen mensen in het Verenigd Koninklijk die, wanneer de pandemie op z'n hoogst was, wel nog hun uniform aantrokken en gingen helpen”, vertelt Vogue-hoofdredacteur Edward Enninful. “Dit moment in de geschiedenis konden we niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Het was een kans om hen te bedanken.”