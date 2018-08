Vogue tipt dit atypische meisje als opkomend model Liesbeth De Corte

10 augustus 2018

15u56

Bron: Vogue 0 Style Wie het woord 'model' hoort, denkt spontaan aan een schoonheid à la Victoria's Secret Angels: slank, ellenlange stelten als benen en een perfect symmetrische snoet. Alhoewel Tess McMillan een prachtig meisje is, beantwoordt ze niet meteen aan dat ideaal. En toch wordt ze door Vogue getipt als een gezicht om in de gaten te houden.

Volgens de Britse modebijbel is Tess McMillan nog maar een jaar bezig met modellenwerk, maar is ze al goed op weg naar de top in de modellenwereld. Iets waar ze zelf versteld van staat, zo blijkt. "Ik wou het echt zo, zó graag", vertelt ze aan Vogue. "Maar ik dacht dat het niet realistisch was. Het kon toch niets zijn voor mij?"

Maar toen ze 17 jaar was, werd de Texaanse op Instagram gespot door modefotograaf Heather Hazzan. Zij maakte enkele portrefoto's die doorgestuurd werden naar modellenbureaus in New York, en zo ging de bal aan het rollen. Sindsdien heeft ze fotoshoots gedaan voor Barneys, een van de mees luxueuze warenhuizen ter wereld, Zalando en nu dus ook de Britse Vogue.

"Als je opgroeit, zie je films als The Devil Wears Prada. Dan ga je er al snel vanuit dat iedereen in de mode-industrie gemeen en geniepig is, maar integendeel. Iedereen die ik heb ontmoet is ontzettend vriendelijk en hartelijk", vertelt ze nog. Wij vinden het alvast verfrissend om eens een ander, herkenbaar gezicht te zien. En Vogue? Die sluit het stuk af met de veelbelovende woorden: "Binnenkort is Tess McMillan overal te zien. Je bent gewaarschuwd."

this is my “meet the family” t-shirt Een foto die is geplaatst door null (@tess_mcmillan) op 25 apr 2018 om 00:08 CEST

my amazingly talented friend @francoschicke took pictures of me for @modelsdot styled by the also amazing @rachelgilman_ Een foto die is geplaatst door null (@tess_mcmillan) op 30 apr 2018 om 23:16 CEST

✨✨✨✨ @matthewtylerpriestley Een foto die is geplaatst door null (@tess_mcmillan) op 04 feb 2018 om 03:00 CET

cool girls wear pajamas with dogs on them Een foto die is geplaatst door null (@tess_mcmillan) op 16 apr 2018 om 05:29 CEST