Vogue schrijft geschiedenis en plaatst 3 modellen met hoofddoek op de cover TVM

29 maart 2019

08u49 0 Style Voor de eerste keer ooit poseren 3 modellen met een hoofddoek op de cover van de Arabische Vogue. Met als bijschrift: “De hijab is onze keuze”. Halima Aden, Ikram Abdi Omar en Amina Adan hebben alle drie een succesvolle carrière uitgebouwd in de modewereld en Vogue wil door hen op de cover te plaatsen de stereotypen rond vrouwen die een hoofddoek dragen doorbreken.

“Ik denk dat het belangrijk is om mensen eraan te herinneren dat het dragen van een hijab de persoonlijke keuze van een vrouw is. Het maakt niemand beter of net slechter. Voor mij symboliseert een hoofddoek bescheidenheid en het geeft me een krachtig gevoel,” aldus Halima Aden in het bijhorende artikel in Vogue. Zij stond eerder ook al eens op de cover van de Britse editie van het tijdschrift, toen vergezeld van andere dames zonder hoofddoek, en al eens alleen op de cover van Vogue Arabia.

“De meeste mensen durven geen vragen te stellen over mijn hijab, ook al zijn ze eigenlijk heel nieuwsgierig”, vertelt Amina Adan in het interview. “Vaak is het enige wat mensen weten over moslima’s wat ze in het nieuws zien of op het internet lezen en dat gaan dan vooral over vrouwen die niet dezelfde rechten hebben als mannen.”

Omar merkt dan weer op dat de mode-industrie alleszins veel meer open staat voor het dragen van een hoofddoek. “Ik moest vroeger altijd mijn eigen shawls meenemen naar shoots, maar nu hebben stilisten er zelf genoeg bij. Ze vinden het net fascineren en gaan er creatief mee aan de slag. Dat warmt mijn hart omdat ze bij iedere nieuwe look de schoonheid van de hijab ontdekken.”

De drie dames werden gefotografeerd door Txema Yeste en de moderedacteur van Vogue Arabaia, Katie Trotter, deed de styling. In de editie worden verder nog heel wat andere succesvolle vrouwen met een hoofddoek aan het woord gelaten. Denk aan de 23-jarige professionele kunstschaatser Zahra Lari, techentrepreneur Amani Al-Khatahtbeh en olympisch schermster Ibtihaj Muhammad.