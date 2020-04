Vogue schrijft geschiedenis en kiest voor het eerst voor volledig witte cover Nele Annemans

08 april 2020

15u36 0 Style Met gesloten winkels, geannuleerde fotoshoots en fashion shows en ontslagen werknemers, is het zoeken voor modebladen wat ze dezer tijden nog kunnen brengen. Ook voor de Italiaanse Vogue was het even zoeken hoe ze hun nieuwe cover gingen vormgeven. Het resultaat? Een volledig witte pagina als symbool voor de hoop van een betere toekomst na de coronatijd.

Aanstaande vrijdag ligt het aprilnummer van Vogue Italia in de winkelrekken. En die zal niet zonder slag of stoot voorbijgaan. Voor het eerst in de geschiedenis kiest het blad namelijk voor een volledig witte cover.

“In zijn lange geschiedenis van meer dan honderd jaar is Vogue Italia door oorlogen, crisissen en terroristische aanslagen gekomen. Zijn nobelste traditie, is om nooit de andere kant op te kijken”, vertelt hoofdredactrice Emanuele Farneti op hun Instagrampagina.

“Iets minder dan twee weken geleden stonden we nog op het punt om een nummer af te drukken dat we al een tijdje aan het plannen waren, maar het ligt niet in het DNA van Vogue Italia om het over iets totaals anders te hebben terwijl mensen aan het sterven zijn, artsen en verplegers hun leven riskeren en de wereld voorgoed veranderd is. Daarom hebben we ons project opgeschort en zijn we helemaal opnieuw begonnen”, gaat ze verder.

Daarbij kozen ze ook voor het eerst in hun geschiedenis voor een witte cover, niet uit gebrek aan goede beelden, wel omdat de kleur wit zovele goede betekenissen heeft.

“Wit staat in de eerste plaats voor respect. Wit staat voor de wedergeboorte, het licht na de duisternis, de som van alle kleuren. Wit is de kleur van de uniformen die worden gedragen door degenen die hun leven op het spel zetten om het onze te redden. Het staat voor de ruimte en tijd om na te denken, maar ook om te zwijgen. Wit staat voor degenen die deze lege tijd en ruimte vullen met ideeën, gedachten, verhalen, poëzie, muziek en zorg voor anderen. Wit doet ons herinneren aan de kleur die gebruikt wordt als een uitdrukking van puurheid en hoop voor de toekomst. Bovenal: wit is geen overgave, maar een blanco vel dat wacht om geschreven te worden, het titelblad van een nieuw verhaal dat op het punt staat te beginnen”, besluit Farenti.