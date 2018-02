Vogue ontdekt het sportlabel van Elodie Ouedraogo en Olivia Borlée (en is laaiend enthousiast) Charlotte Dierckx

18 februari 2018

16u06 0 Style In 2016 lanceerden Olympisch kampioenen Elodie Ouedraogo en Olivia Borlée vanuit hun liefde voor mode het sportlabel 42|52. Een collectie geïnspireerd op de retro tenues van worstelaars en blitse aerobic outfits uit de jaren 80. Geen doorsnee sportlabel dus. En dat is ook Vogue niet onopgemerkt voorbij gegaan.

"Vandaag draag ik geen schoenen, want ik zou er toch heel de dag naast lopen. En dat mag eigenlijk wel wanneer Vogue over 42|52 schrijft", postte Elodie Ouedraogo gisteren op Instagram. Het Belgische sportlabel, dat het levenslicht zag in 2016 en haar naam dankt aan het persoonlijk record van de atleten op de 4x100 meter tijdens de Olympische Spelen in Peking, werd vol lof onthaald door het Amerikaanse magazine Vogue.

42|52 lijkt in de verste verte niet op de weinig omhullende sportbeha's en spandex broekjes waarin de dames enkele jaren geleden het goud in de wacht sleepten. Een bewuste keuze, want na hun Olympische carrière hadden Ouedraogo en Borlée hun buik vol van de verplichte Nike-uniformen. "Als Nike-atleet moet je het uniform dragen, ook al was het kleurenpalet dat jaar misschien groen en roze. Natuurlijk probeer je het wat op te fleuren door je nagels te lakken of een mooie staart te maken, maar uiteindelijk is er niet veel dat je kunt doen", vertelt Ouedraogo aan Vogue. "We wilden niet meer noodzakelijk op alle andere atleten op de athletiekpiste lijken, als we trainden mocht dat voortaan in kleding waarmee we onszelf konden identificeren."

Vogue is overigens niet het eerste buitenlandse lifestyle magazine dat de sportcollectie oppikt, eerder werd 42|52 al gefeatured door Highsnobiety, WWD, Hypebea en Hypebeast.

