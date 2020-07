Vogue onder vuur voor ‘aanstootgevende’ cover Nele Annemans

04 juli 2020

16u21 0 Style De Portugese Vogue krijgt felle kritiek nadat ze de cover van hun juli-augustusnummer op hun Instagrampagina plaatste. De reden? Het beeld is volgens sommigen compleet ongepast en aanstootgevend voor mensen die kampen met mentale problemen.

Op de bewuste cover is een naakte vrouw in een badkuip te zien, die water over haar heen krijgt van twee vrouwen in een ouderwets verpleegstersuniform. Velen bekritiseren de cover omdat het een verouderd en verontrustend beeld zou weergeven van psychische aandoeningen en psychiatrische ziekenhuizen.

“Dit soort beeld mag geen weergave zijn psychische problemen. Ik vind het echt een teken van erg slechte smaak!”, reageerde het Portugese model Sara Sampaio. “Wie keurt deze shit goed?”, vroeg modejournaliste Hannah Tindle dan weer af. “Als Vogue Portugal hun platform wil gebruiken om over geestelijke gezondheid te praten, waren er talloze manieren om dat te doen die niet aanstootgevend zijn voor degenen die, zoals ik, worstelen met een psychische aandoening”, ging ze verder.

Veel mensen zijn dan ook bezorgd dat zulke verouderde weergaven van psychiatrische ziekenhuizen mensen met mentale problemen nog meer schaden. “Namens iedereen die ooit in een psychiatrisch ziekenhuis heeft gezeten of een geliefde kent die er heeft moeten verblijven, f*** you @VoguePortugal”, schreef journaliste Poorna Bell op Twitter.

Vogue Portugal zelf reageerde dat ze voor dit beeld kozen om het onderwerp nog meer in de kijker te zetten. “Het is onze bedoeling om het onderwerp geestelijke gezondheid aan te kaarten en de instellingen, de wetenschap en de mensen die met mentale gezondheid te maken hebben ter discussie te stellen. De cover toont de historische context van de geestelijke gezondheid en is ontworpen om een echt en authentiek verhaal weer te geven, gebaseerd op honderden reportagefoto’s van vroeger. In het magazine zelf komen tal van psychiaters, sociologen en psychologen aan bod die het topic uitgebreid belichten.”