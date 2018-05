Vogue-icoon Grace Coddington ontwerpt collectie voor Louis Vuitton TVM

31 mei 2018

13u30 0 Style Grace Coddington heeft een accessoirecollectie ontworpen voor modehuis Louis Vuitton. De 77-jarige met vuurrood haar is een van de belangrijkste figuren in de modewereld. Ze werkte jarenlang aan de zijde van hoofdredactrice Anna Wintour, schreef al een boek, tekent ook en heeft een eigen website en een parfum.

Wie Coddington’s memoires gelezen heeft of de film ‘A September Issue’ al zag, wéét dat ze een grote passie voor dieren heeft en dan met name voor katten. Een verrassing is het dan ook niet dat haar accessoirecollectie voor Louis Vuitton volledig in het teken van haar favoriete huisdier staan.

“Ik vond het zo leuk om met Nicolas (Nicolas Ghesquière is creatief directeur van Louis Vuitton, red.) en zijn team samen te werken. Ik hoop dat het een droom is die uitkomt voor mijn katten Pumpkin en Blanket en natuurlijk ook voor de hond van Nicolas zelf, want voor mij was het dat in ieder geval wel. Onze wederzijdse liefde voor dieren, is waar Nicolas en ik in klikken naast mode,” aldus Grace Coddington.

De collectie werd twee dagen geleden voorgesteld op de Louis Vuitton Cruise 2019 modeshow in de Franse Rivièra. Voor de soundtrack van het defilé, gecomponeerd door Woodkid, leende actrice Jennifer Connelly haar stem om enkele fragmenten van Grace Coddington's memoire voor te lezen, een verwijzing naar de nakende samenwerking.

De exclusieve capsule collectie zal in oktober 2018 verkrijgbaar zijn.