Vogue gaat live op YouTube om Met Gala te vervangen Margo Verhasselt

03 mei 2020

09u55 0 Style Normaal gezien zou morgen het Met Gala plaatsvinden, maar het event werd door de pandemie afgelast. Al moeten fans niet al te hard treuren: Vogue organiseert een virtueel event in de plaats. ‘A Moment With the Met’, zal uitgezonden worden op YouTube.

Maandag zouden heel wat sterren over de rode loper paraderen. Vogue, de organisators van het event, deelden zo’n twee maand geleden een statement dat ze het evenement moesten verplaatsen. Daarin legden ze uit dat de hoogavond voor de modewereld ‘ook een slachtoffer is van het coronavirus.’ Amper een week daarvoor stelden ze nog uitdrukkelijk dat het event wél door zou gaan. “Wij gaan door zoals gepland en kijken uit naar een fantastische avond”, liet Nancy Chilton van het Costume Institute toen weten, maar algauw kwam dus de boodschap dat het Met Gala niet zou plaatsvinden.

Het Met Gala is een jaarlijks evenement dat steevast plaatsvindt op de eerste maandag in de maand mei. Dit jaar was dat dus 4 mei. Het kwam er voor het eerst in 1948, om de nieuwe modetentoonstelling van het Metropolitan Museum of Art te vieren. De opbrengst van de avond gaat naar het Costume Institute. Maar dat is dit jaar door de pandemie dus niet het geval.

Maar niet getreurd. Maandag wordt op Vogue’s YouTube-kanaal een livestream uitgezonden waarin hoofdredactrice Anna Wintour uitleg geeft, Florence + The Machine optreedt en ontwerper Virgil Abloh draait als dj.

Vogue zal de vorige gala’s bespreken en nieuwe video’s uploaden. “Het is onmogelijk om het gala na te maken maandagavond, al vind ik het geweldig dat sommigen hun eigen versie van het event organiseren”, vertelt Wintour. “In de plaats vroeg ik aan enkele vrienden om samen te komen voor een simpel moment, eentje dat hopelijk voor plezier zorgt.”