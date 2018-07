Voetbaltruitjes zijn trendy, maar dat geldt niet voor alle exemplaren "Stop dat Rode Duivelsshirt toch maar in de kast na het WK"

Nina Dillen

09 juli 2018

18u00 0 Style Een kleurrijk voetbalshirt is al een tijdje geen modeblunder meer, als we de catwalks van onder meer Balenciaga en Versace mogen geloven. Maar daarom ben je nog geen volbloed fashionista als je met een Rode Duivels-truitje over straat paradeert, nuanceert styliste Sarah Roelstraete de sportieve trend.

Een beetje hippe vogel gaat vandaag door het leven in een sportieve trui, een paar opvallende sneakers en hoog opgetrokken witte sportsokken. "De athleisure- trend gaat al enkele seizoenen mee en blijft nog een tijdje hot," legt Roelstraete uit. "Daarbij draag je sportkledij als gewone kledij. Denk maar aan bomber jackets, sneakers, maar ook voetbalshirts met kleurrijke motieven en opschriften." Vorig jaar al domineerden retro voetbalshirts de catwalks van onder meer Balenciaga en Gucci. Acne Studios pakte in mei uit met een stijlvolle capsulecollectie voetbaltruitjes. En Versace toonde op haar beurt kleurrijke voetbalshirts van AS Roma en FC Barcelona bij de modeweken in Milaan in februari.

