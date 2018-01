Voel je niet schuldig over je aankopen, en shop iets bij deze 7 eerlijke Belgische modemerken Timon Van Mechelen

14u18 0 Nathalie Vleeschouwer/Stanley_Stella Style We houden allemaal wel van een koopje scoren bij populaire winkelketens. Maar is die kleding wel altijd duurzaam en wordt ze op een eerlijke manier gemaakt? Steeds meer consumenten vragen zich - terecht - af waar hun kleding vandaan komt. Omdat het niet altijd makkelijk is om te weten welke merken het net goed doen, lijsten wij er 7 Belgische voor jullie op.

Style 1. DCEMBER

Florien Pénard ontwierp jarenlang de vrouwenlijn van Dirk Bikkembergs, nu ontwerpt ze vooral handtassen voor haar eigen label DCEMBER. Haar tassen worden zo ambachtelijk en duurzaam mogelijk gemaakt als een tegenreactie op de excessen van de modeindustrie. Het Italiaanse leer wordt plantaardig gelooid en geen enkel dier wordt gedood voor zijn leer. Florien gebruikt enkel huiden die bijproducten zijn van de voedselindustrie.

Meer info: www.dcemberbags.com.

2. Stanley/Stella

Modemerk Stanley/Stella bestaat al vijf jaar, maar pas sinds september dit jaar richten ze zich op de gewone consument met een eigen winkel op de Graanmarkt in Antwerpen waar alles rond duurzaamheid draait. Je kunt er onder andere je T-shirt digitaal kiezen, bestellen en er plaatse laten bedrukken of borduren. Naast hun eigen collectie, gaat het merk ook regelmatig samenwerkingen aan met andere merken en artiesten.

Meer info: www.stanleystella.com.

3. Atelier Noterman

Sinds vorig jaar is de Detox Denim van Atelier Noterman te koop, jeansbroeken waarvoor 80% minder water, energie en chemicaliën nodig zijn doordat ze gekleurd worden met een afvalproduct uit de schaaldierindustrie. Een bewonderenswaardig initiatief, want de denimindustrie is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld.

Meer info: ateliernoterman.com.

4. JBC

Je zou het misschien niet verwachten van zo’n grote modeketen, maar het Belgische JBC is een voorbeeld voor andere ketens op vlak van transparantie en duurzaamheid. Ze lanceerde vorig jaar hun tweede duurzame REVIVE-collectie, waarbij elk kledingstuk uit de lijn het Cradle to Cradle-certificaat kreeg. Dat betekent dat alle gebruikte materialen tot de laatste vezel recycleerbaar zijn. Ook achter de schermen zijn ze voortdurend bezig met eerlijke kleren maken, en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Ze wonnen er zelfs de Retail Sustainability Award door.

Meer info: www.jbc.be.

5. ROMBAUT

ROMBAUT is het enige en eerste compleet veganistische luxe schoenenmerk, opgericht door de achtentwintigjarige Belg Mats Rombaut. Alle schoenen, tegenwoordig focust hij zich voornamelijk op sneakers, worden handgemaakt in Italië en zijn dus niét van leer gemaakt. Zijn stijl is minimalistisch, al gebruikt hij ook meer en meer kleur en prints. ROMBAUT wordt onder andere verkocht in de winkel van die andere duurzame voortrekker Bruno Pieters.

Meer info: shop.rombaut.com.

6. Eline Van Ree

De Antwerpse ontwerpster Eline van Ree brengt één keer per jaar een collectie uit, die tijdloos, kwalitatief en ethisch geproduceerd is. Ze gebruikt namelijk alleen textiel uit overstocks en ook haar kenmerkende prints maakt ze van natuurlijke inkten. De kleren worden geproduceerd in verschillende kleine ateliers in Barcelona, de stad waar ze, naast haar hometown, haar hart verloor en ook een tijdje woonde.

Meer info: www.elinevanree.com.

7. Nathalie Vleeschouwer

De ontwerpster die bekendheid vergaarde met het zwangerschapsmerk ‘Fragile’, begon in 2010 al met een aparte lijn onder haar eigen naam. Hoewel het merk dus al een tijdje bestaat, verdient het nog een pak meer naamsbekendheid vinden wij. Want naast de unieke en tijdloze ontwerpen, draagt Nathalie respect voor mensen, de maatschappij en het milieu ook hoog in het vaandel. Meer dan de helft van de productie gebeurt in België, de rest bijna allemaal in Europa. De ontwerpster bezoekt haar productiepartners ook regelmatig, zodat ze altijd exact weet door wie en hoe haar kleren gemaakt worden.

Maar info: www.nathalievleeschouwer.be.