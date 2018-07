Voel je een strandgodin in je Belgische bikini Onze moderedacteur tipt Belgisch swimwear David Devriendt

03 juli 2018

13u05 0 Style Nog snel op jacht naar een fantastische bikini of flatterend badpak voor die vakantie op Ibiza of in Knokke? Zoek het niet te ver. Met deze twee Belgische merken maak je ongetwijfeld een spetterende indruk.

1. La Michaux: favoriet van Braziliaanse topmodellen

Het swimwearlabel is sexy en geïnspireerd op de Australische Westkust. De Antwerpse Sarah Michaux woonde er een tijdje. Voor haar tweede collectie voegt ze meer kleur toe, maar de sensuele snits en verfijnde afwerking met zelfgekozen Italiaanse kant blijven heel erg het DNA. Naast bikini's zit er ook een trendy badpak bij. Noem dit gerust luxueus swimwear. Als Braziliaanse topmodellen fan zijn, dan weet je dat het goed zit. Victoria's Secret Angel Daniela Braga draagt al eens een setje van La Michaux en Sports Illustrated-model Karla Azevedo is het gezicht van de nieuwe campagne. Maar dat kan jij natuurlijk stukken beter. Eén adres: www.lamichaux.com. Want de stukken zijn exclusief online te koop.

2. Momoco: eco-chic

We weten allemaal dat de oceanen vol plastic zitten en ook op zogezegd paradijselijke plekken zoals Bali zie je de straten er vaak vol van liggen. Jammer! Dat vindt ook de Belgisch-Mexicaanse Itza Bocken. Vanuit Shanghai maakt zij sinds dit seizoen kleurige bikini's en badpakken van gerecycleerde petflessen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er kroop veel research in en vorig jaar nam ze zelfs de moeilijke beslissing om een keertje geen collectie uit te brengen om zo haar duurzame concept helemaal op punt te stellen. Slow fashion voor zonnekloppers, dus. Wat wel blijft, is de body positivity die het merk wil uitdragen. Elke vrouw, hoe curvy ook, wil zich goed en zelfzeker voelen in badmode en daarom biedt Momoco elk stuk aan in zes maten, onder het motto 'elk lichaam is een beach body'. Amen!

Momoco is online te koop via www.momocobikini.com en in de Leuvense ethical pop-upshop inLevel5 (inlevel5.be).