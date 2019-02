Vloeibare exfoliants zijn de nieuwste beautytrend: dit is wat je moet weten Valérie Wauters

06 februari 2019

Het beauty-item dat dit jaar absoluut niet in je beautykast mag ontbreken is ongetwijfeld de vloeibare exfoliant. Wat het is en hoe je 'm gebruikt lees je hier.

Wat zijn vloeibare exfoliants?

Het zijn ingrediënten - over het algemeen zuren - die de huid exfoliëren als ze topisch worden aangebracht. Het zijn geen scrubs en ze bevatten geen schurende deeltjes. Hierdoor zijn ze ook liever voor je huid. Toch werken ze bijzonder effectief: ze maken poriën weer vrij en verwijderen dode huidcellen die tot een doffe teint kunnen leiden.

Voor welk huidtype zijn ze geschikt?

Vloeibare exfoliants zijn geschikt voor zowat elk huidtype. Heb je een vette huid, of aanleg voor acné? Kies dan voor een vloeibare exfoliant met AHA’s (alpha hydroxy acids) en BHA’s (bèta hydroxy acids). Deze ingrediënten zorgen voor de afbraak van keratine en verlagen de pH van je huid, waardoor bacteriën geen kans krijgen.

Heb je een droge huid, dan kies je best voor PHA’s (poly hydroxy acids), deze zijn immers milder voor de huid, waardoor je minder snel last zult krijgen van een geïrriteerde huid.

Hoe vaak gebruik je ze ?

Dit type exfoliants is behoorlijk krachtig. Belangrijk is dus om het gebruik ervan langzaam op te bouwen. Let er ook op dat je niet dagelijks aan de slag gaat met een vloeibare exfoliant, en al zeker niet als je een gevoelige huid hebt. Twee à drie keer per week is in de meeste gevallen ideaal. Breng daarna een laagje vochtinbrengende crème aan, om je huid extra te hydrateren en om eventueel een trekkerig gevoel weg te werken.

Onze favorieten

The Ordinary, Lactic Acid 5% + HA, € 6,25 bij Beautybay.

Paula’s Choice, Skin Perfecting 2 % BHA Liquid Exfoliant, € 33 bij Paula’s Choice.

Alpha-h, Liquid Gold, € 38 bij Cult Beauty.