Vlaamse verkozen tot beste burlesquedanseres ter wereld: “Het draait rond female empowerment, niet om mannen opwinden” Timon Van Mechelen

12 november 2019

15u36 1 Style De 31-jarige Zoe Bizoe, artiestennaam voor Zoe Blyau, is op de World Burlesque Games in Londen afgelopen weekend verkozen tot beste burlesque-danseres ter wereld. “Ik denk dat het een combinatie was van alle ingrediënten die klopten én de grote nadruk op humor”, vertelt ze ons.

Het gaat hard voor Zoe Bizoe uit Gent. De roodharige begon amper 2 jaren geleden met burlesque, en toch won ze op een paar maanden tijd maar liefst 5 verschillende wedstrijden. Nu ze ook de hoofdprijs op de World Burlesque Games beet heeft, is ze officieel beste burlesque danseres ter wereld. En dat zonder opleiding of enige voorkennis.

“Ik was hiervoor danseres bij The Retronettes en trad op de retrofeestjes van Radio Modern op. Toen er ook eens burlesquedanseressen werden gevraagd om te performen, was ik al snel verkocht. De combinatie van striptease en humor spraken mij meteen aan, al leek het mij leuk om dat nog verder door te trekken. Burlesquedanseressen babbelen namelijk niet en ik zag daar net wel iets in. Op aanraden van een vriend heb ik daarom een volledige zaalshow bedacht, waarbij ik cabaret en burlesque combineer. Ik dans, zing, vertel verhalen en ik strip ook.”

“We kennen strippen vooral van louche stripclubs waar vrouwen uit de kleren gaan om mannen op te winden. Dat is absoluut niet waar burlesque voor staat. Het gaat net over female empowerment, dat je als vrouw trots toont wat je kan en doet. Bovendien blijft mijn slipje ook altijd aan en zijn mijn tepels steevast bedekt. Ik focus vooral op het humoristische aspect en gelukkig valt net dat ook goed in de smaak van zowel het publiek als de kenners in de industrie. Op voorhand van elke show legt een MC uit wat burlesque net inhoudt, zodat niemand teleurgesteld is achteraf.”

Afgelopen weekend nam ze het in Londen op tegen danseressen van over heel de wereld. “Wat mij er volgens mij deed uitspringen, is dat ik ervoor gezorgd heb dat alle elementen goed zaten. Vaak wordt bij burlesque voor dezelfde dansjes en muziek gekozen, waardoor je op den duur kopietjes van kopietjes krijgt. Mijn muziek en kostuum waren mooi en uniek en ik heb humor in de show verwerkt door het publiek erbij te betrekken en iemand op het podium te vragen. Dat wordt zelden gedaan, terwijl het bij burlesque net heel belangrijk is om het publiek te teasen, waardoor ze beginnen te brullen en tieren. Hoe luider ze dat doen, hoe beter je show is en ik kan je zeggen dat het er in Londen heel luid aan toe ging”, lacht Bizoe.

Burlesque in België

Burlesque kende zijn hoogdagen in de jaren 1860 tot en met 1940, maar het leeft steeds meer op. Bizoe vertelt dat er vooral in Brussel best een grote burlesquescène is en dat er aantal performers zijn die er fulltime van leven. “Omdat ik er nog maar net mee bezig ben, leef ik er nog niet voltijds van. Wel ga ik de komende maanden heel wat zaalshows geven, waarvan sommige zelfs al zijn uitverkocht. Dat komt dus wel goed denk ik.”

Meer info: zoebizoe.com.