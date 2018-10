Vlaams transgendermodel Maxim Magnus: “Diversiteit is geen trend” kv

27 oktober 2018

01u51

Bron: Refinery29 0 Style Het gaat het Belgische model Maxim Magnus voor de wind. Het voorbije jaar liep ze modeshows voor kleppers als Alessandra Rich, Paula Knorr en ASAI en werkte ze mee aan een campagne van Gucci. Magnus, die als jongen geboren werd, onderging medio 2016 een geslachtsoperatie. Nu is ze een krachtig rolmodel voor de transgendergemeenschap. Aan het Amerikaanse digitale magazine Refinery 29 licht ze toe hoe ze die rol ziet.

“De beste manier om mensen voor te lichten en hen te helpen is door eerlijk te zijn, door mijn verhaal en de volledige waarheid te vertellen”, vertelt Magnus aan Refinery29. “Het is gemakkelijk om een boze conversatie aan te gaan om je punt te bewijzen, zeker als je tegenwind krijgt, maar aan het eind van de dag is daar niemand bij gebaat.”

“Hoewel ik door de hel ging, ben ik zo bevoorrecht dankzij mijn opvoeding en dankzij het feit dat ik geweldige dingen kan doen. Ik voel dat het ik het aan de wereld en aan mijn gemeenschap verschuldigd ben om mijn verhaal te vertellen”, aldus Magnus. Zelfs al wordt maar één iemand getroffen door haar verhaal, dan is dat voldoende, zegt ze, want die persoon zal dan iemand anders inspireren en op die manier krijg je een kettingreactie.

Voor Magnus is het belangrijk dat mensen begrijpen dat transgender zijn geen keuze is. “Ik snap dat mensen niet begrijpen wat we doormaken, maar ze kunnen op zijn minst respect tonen voor wat we moeten doorstaan. We hebben deze weg immers niet gekozen.”

Diversiteit in de modewereld

Het model ziet de mode-industrie gaandeweg meer divers en tolerant worden, maar het gaat te traag, zegt ze. “Diversiteit zou geen trend mogen zijn, het zou volledig deel moeten uitmaken van de industrie en dat is iets dat de industrie nog niet volledig begrepen heeft. Van buitenaf kan het een erg open en tolerante industrie lijken, maar van binnenuit voelt het zeker niet altijd zo aan. Ik heb modeshoots meegemaakt waar het team me meermaals met het verkeerde voornaamwoord aansprak (hij in plaats van zij, red.) en dat zou niet mogen gebeuren.”

Trollen op sociale media

Magnus heeft bijna 24.000 Instagramvolgers, maar daar zitten natuurlijk ook trollen tussen. De beste manier om met zulke mensen om te gaan is door niet met hen te discussiëren, zegt ze. “Ik denk dat je altijd het verschil kan zien tussen iemand die het slecht bedoelt en iemand die slecht geïnformeerd is. Wanneer iemand niet voldoende voorgelicht is, dan probeer ik altijd een kalm gesprek aan te gaan en dingen uit te leggen, maar wanneer ze gewoon gemeen zijn, verwijder ik de opmerking en ga ik verder. Het kan me minder schelen wanneer mensen rot doen tegen mij, maar wanneer ik zie dat ze gemeen doen tegen iemand anders, dan reageer ik.”

Een foto die is geplaatst door Maxim Magnus (@maximmagnus) op 22 okt 2018 om 14:21 CEST