Vlaams topmodel Rose Bertram poseert samen met vriendje en Nederlands voetballer Gregory van der Wiel in modecampagne

16u22 0 Marciano Style Begin september maakte het 22-jarige topmodel Rose Bertram bekend dat ze zwanger is van haar Nederlandse profvoetballer Gregory van der Wiel. Nu zijn de twee samen te zien in een modecampagne van Marciano Los Angeles, het zusje van Guess. En stralen dat ze doen.

In 2015 werd Rose het eerste Belgische model dat mocht poseren voor de badpakkeneditie van het toonaangevende Amerikaanse sporttijdschrift Sports Illustrated. Vandaag de dag siert ze talloze covers en werkt ze voor merken als L’Oréal, Agent Provocateur en nu dus ook Marciano Los Angeles. Het minder bekende zusje van modelabel Guess.

In hun nieuwe campagne poseert ze samen met haar vriendje en Nederlands voetballer Gregory van der Wiel. De levendige maar verzadigde kleuren en de gouden ondertoon zorgen ervoor dat de foto’s die typische glamoureuze sfeer uit de jaren vijftig uitstralen. Bekijk alle beelden hieronder. Wil je meer weten over wie Rose Bertram is? Lees dan hier een uitgebreid portret van de jonge Vlaamse schone die iedereen voor zijn lens wil.

