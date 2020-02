Viva valentijn: zo kies je een juweel dat in de smaak valt bij je partner Liesbeth De Corte

11 februari 2020

15u06 1 Style Het is bijna 14 februari, oftewel valentijn. Voor sommigen een dag die draait rond romance, anderen vinden het pure commercie. Hoe het ook zij: juweliers doen tijdens deze periode gouden zaakjes, want sieraden blijven een schot in de roos op de hoogdag van de liefde. Op voorwaarde dat je een ring, ketting of oorbel kiest die bij je lief past. Wij vroegen advies aan twee juwelenontwerpsters.

“If you liked it, then you should have put a ring on it.” Wie nog op zoek is naar een cadeau voor Valentijnsdag luistert beter naar de wijselijke woorden van Beyoncé. Niemand zit immers te wachten op een tijgerstring of knuffelbeer, maar met een origineel juweel heb je gegarandeerd meer succes. “Net zoals Kerstmis is valentijn een uniek moment waarop mensen hun partner willen verrassen met een sieraad”, merkt Jennifer Elliot - de oprichtster van het merk Elliot & Ostrich - op. Ook designer Manon Barelli ziet dat een sieraad een gouden klassieker is. “Elk jaar krijg ik tijdens deze periode paniekerige berichten van mannen die last minute nog een geschenk willen kopen voor hun vriendin”, lacht ze.

Al zijn er ook mensen die het anders aanpakken. Jennifer: “Ik krijg ook veel koppels over de vloer die samen iets uitkiezen. Vaak komt er ook geen partner aan te pas. Heel wat vrouwen trakteren zichzelf op een mooie ring of een paar oorbellen. Voor Valentijnsdag, maar ook voor andere gelegenheden. Omdat ze iets te vieren hebben - zoals een promotie op het werk - of omdat ze zichzelf willen verwennen.”

Maar over het algemeen zijn er deze week dus een heleboel mannen én vrouwen die cupidogewijs raak willen schieten met een presentje. En geef toe - voor je met je wenkbrauwen begint te fronsen en valentijn de hoogdag van commerciële onzin noemt - het is toch altijd leuk als je partner uit z’n pijp komt en je in de watten wil leggen. Al is het in dit geval belangrijk dat het gekozen juweel in de smaak valt. Het zou jammer zijn dat het een weinig overtuigende reactie als ‘Oh, ahum, speciaal ...’ oplevert, en vervolgens jarenlang ligt te verstoffen in de kast. En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. “Het is een heuse kunst om een juweel uit te kiezen dat de persoonlijkheid van je lief ademt”, stelt Jennifer. “Er zijn er die goede tips hebben gekregen van hun vriendin of die goed aanvoelen wat bij hun vrouw past. Maar er zijn evengoed veel mensen die niet weten waar ze hun zoektocht moeten beginnen.”

Innerlijk én uiterlijk

En speciaal voor die laatste groep verzamelden we enkele tips. Zo raadt Jennifer aan om je te baseren op het karakter van je partner. “Ronde vormen zoals ovalen passen perfect bij iemand met een zachte, lieve persoonlijkheid. De marquise-vorm - die je herkent aan z’n twee puntige uiteinden - is vooral populair bij vrouwen die op hun strepen staan en goed weten wat ze willen in het leven.”

Ook het uiterlijk telt mee, volgens Manon. “Kijk eens naar het gezicht van je partner. Wat is de kleur van haar ogen en het haar? Vrouwen met rosse lokken zijn supermooi met een felgroene kleur. Lichte pastelkleuren of roze passen perfect bij mensen met lichte ogen en blonde haren”, legt ze uit. “Ook de huidskleur speelt een rol. Donkere types hebben vaak een duidelijke voorkeur voor goud. Mensen met een lichter velletje staan zowel met goud als met zilver.”

Nog een tip van Manon: gluur eens in het juwelenkistje van je partner. “Draagt ze graag grote opzichtige stuks? Opvallende hangers of minimalistische stekers? Door even de speurneus uit te hangen, kan je makkelijk bepalen wat haar stijl is”, vertelt ze. “En kies vooral ook iets wat je zelf graag ziet. Je moet er natuurlijk ook op kijken.”

Trends

Daarnaast kan je tijdens het selectieproces ook rekening houden met trends. Zéker als je weet dat je partner er graag hip bijloopt. Enkele zaken waar je rekening mee kunt houden:

• Ga voor uitersten

“Blader maar eens door een magazine. Je zal zien dat zowel opvallende statement juwelen als kleine, minimalistische ringen en oorbelletjes vaak terugkomen. Begrijpelijk, want die zijn heel leuk om te mixen en te matchen”, meent Manon.

• Hoops

Ook hoops - grote oorbellen in de vorm van een cirkel - zijn al een tijdje bezig aan een comeback en daar komt in 2020 geen einde aan.

• Parels

Manon: “Ik heb gemerkt dat parels zowel door jong als oud graag gezien worden. En terecht, het is een klassiek item dat heel lang stijlvol blijft.”

• Tijdloze stukken

Het klinkt paradoxaal, maar volgens Manon zijn tijdloze stukken ook in de mode. “Steeds meer mensen hebben oog voor duurzaamheid en willen een sieraad dat jarenlang meegaat. Daarom gaan ze bewust op zoek naar tijdloze items die lang mooi blijven en die ze - wie weet ooit - kunnen doorgeven aan hun kinderen.”

1/ Armand van Lore Van Keer, € 325, online en in de winkels te koop.

2/ Oorbellen met parels van NimZu, € 65, online te koop.

3/ Hoops van Aurore Havenne, € 45, online te koop.

4/ Statement oorbellen van Barelli Manon, € 145, online en in winkels te koop.

5/ Ring van Diamanti Per Tutti, € 140, online en in winkels te koop.

6/ Ring van Studio Collect, € 195, online en in winkel te koop.

7/ Ketting van Elliot & Ostrich, € 2025, online te koop.

8/ Ketting van Victoria, € 39, online te koop.