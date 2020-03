Visagist ontwikkelt ‘makkelijke’ cosmetica voor parkinsonpatiënten (én ook voor jij en ik) lvds

05 maart 2020

12u27

Bron: glamour 4 Style Lipstick, mascara, blush: zodra je weet hoe het moet, gaat het vanzelf. Tenzij je te kampen hebt met motorische problemen. Iets dat make-upartiest Terri Bryant aan den lijve ondervond. Daarom brengt ze nu een eigen, aangepaste collectie uit.

Een vaste hand en goede motoriek lijken vanzelfsprekend. Lunch klaarmaken, make-up aanbrengen, we doen het zonder nadenken. Maar net zoals bij Terri Bryant kan dat op een dag plots veranderen.

Bryant werkte al jaren in de schoonheidsindustrie toen ze het pijnlijke verdict kreeg: de ziekte van Parkinson. Een aandoening die onder andere zorgt voor spraak- en evenwichtsverlies. Vanaf dat moment vreesde ze voor haar job. “Het was niet alleen mijn broodwinning, maar ook mijn creatieve uitlaatklep en de manier waarop ik in contact kwam met mensen”, zei Bryant aan Allure Magazine. Maar ze weigerde om toe te geven aan de ziekte. Haar motoriek die erop achteruitging, verplichtte Bryant na te denken over andere manieren om make-up aan te brengen. Veel van haar kwasten en producten boden namelijk niet de stabiliteit en grip die ze nodig had. Daarom schakelde de ze hulp in van ergonomische deskundigen om haar eigen tools te ontwikkelen. Dat resulteerde in Guide Beauty.

Het assortiment bevat vier producten: wenkbrauwgel, mascara en een eyeliner met bijhorende applicator. Hoewel dat klinkt als een doorsnee collectie, lenen deze verpakkingen zich voor het makkelijkst mogelijke gebruik. Of je nu een doorgewinterde make-upartiest bent of een gebruiker die een beetje hulp nodig heeft, de producten zijn voor iedereen.

Het ontwerp biedt maximale grip bij het aanbrengen. Dankzij een knop op de applicator - dat je tussen je wijs- en middelvinger houdt - krijg je meer controle over de bewegingen. Het meest opvallende stuk van de collectie is ongetwijfeld de eyeliner. Deze ziet er met de ijzeren punt niet uit als de standaardvariant, maar is daardoor erg gebruiksvriendelijk. Instructiefilmpjes op de website geven precies weer hoe je de producten aanbrengt. Hoewel Bryant de collectie ontwierp met mensen met een beperking in het achterhoofd, zijn de producten voor iedereen verkrijgbaar. Want niemand die nee zegt tegen een eyeliner die eigenlijk wél makkelijk aan te brengen is, toch?

Prijzen variëren tussen 24 en 45 euro. De collectie is verkrijgbaar op guidebeauty.com. Alle producten zijn vegan en cruelty-free.