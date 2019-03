Virgin-stewardess mag make-up thuislaten en een broek aantrekken Peter van Ammelrooy

Geen lippenstift of oogschaduw meer: het vrouwelijke cabinepersoneel van Virgin Atlantic hoeft zich niet langer op te maken voor het aan boord stapt van het vliegtuig. De Britse luchtvaartmaatschappij schrapt een deel van de regels waaraan het uiterlijk van een stewardess moet voldoen. Stewardessen krijgen voortaan als ze in dienst treden ook een uniformbroek uitgereikt. Tot nu toe moesten ze daar expliciet om vragen.

“Als luchtvaartmaatschappij hebben we ons altijd onderscheiden van de rest van de branche”, meldt een woordvoerder van Virgin Atlantic. “We willen dat het uiterlijk weergeeft wie we zijn als individuen terwijl tegelijkertijd de unieke stijl van Virgin Atlantic behouden blijft. Luisterend naar de wensen van onze medewerkers hebben we daarom een deel van de regels voor styling en persoonlijke verzorging aangepast.”

De stap van Virgin Atlantic is opmerkelijk. Vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen stellen make-up verplicht. Regels aan het uiterlijk van het cabinepersoneel zijn vaak zeer strikt en kunnen uiterst gedetailleerd zijn. Zo heeft het Amerikaanse bedrijf United Airlines een lijst van 51 kantjes met aanwijzingen. Die beschrijven niet alleen de toegestane lengte van kapsels, snorren, baarden, vingernagels, maar ook het aantal sieraden, de kleur van ooglenzen en die van horlogebanden.

Terwijl het vrouwelijke cabinepersoneel aan strenge voorschriften moet voldoen als het gaat om lippenstift of foundation is bij United Airlines voor hun mannelijke collega’s juist elke vorm van make-up verboden. Tatoeages zijn vrijwel overal taboe, zeker op plekken op het lichaam die niet worden bedekt door kledingstukken. Ook piercings zijn verboden. Voorschriften die ouderwets ogen blijven soms lang overeind: British Airways bijvoorbeeld stond pas drie jaar geleden toe dat stewardessen een broek aantrokken.