Virgil Abloh: “Streetwear zal binnen enkele jaren uitgestorven zijn”

Nele Annemans

18 december 2019

15u55

Bron: Dazed & Confused 0 Style Hoewel hij net bekend raakte met zijn high-end streetwearlabel Off-White, kondigt de Amerikaanse ontwerper Virgil Abloh nu het einde van streetwear aan. Volgens hem zien we binnenkort dus geen sneakers, hoodies en T-shirts meer in het straatbeeld.

Virgil Abloh was dit jaar werkelijk o-ve-ral. Afgelopen zomer draaide hij nog plaatjes op Tomorrowland, vorige maand veroorzaakte hij een stormloop in de Belgische IKEA-winkels, en enkele dagen geleden kondigde hij aan dat hij met zijn modelabel Off-White een speciale collectie lanceert met het Louvre museum. Toch maakte hij met zijn recente uitspraak in het Britse magazine ‘Dazed & Confused’ misschien wel het meeste indruk het afgelopen jaar.

Want hoewel de ontwerper zelf doorbrak in de modewereld met zijn merchandise voor Kanye West en zijn high-end streetwearlabel Off-White, voorspelt de artistiek directeur van de mannencollectie van modehuis Louis Vuitton nu zelf dat streetwear geen lang leven meer beschoren is.

Op de vraag over hoe hij denkt dat streetwear de volgende jaren zal evalueren, antwoordde hij namelijk het volgende: “Ik ben er zeker van dat streetwear gaat uitsterven. Want hoeveel meer T-shirts, hoodies en sneakers kunnen we nog bezitten? Wat we wel meer gaan zien? Mensen die hun persoonlijke stijl uitdrukken met vintagestukken. In vintagewinkels hangt werkelijk zoveel coole kleding, dat ik denk dat we gaan afstappen van telkens iets gloednieuws te open, maar eerder in het archief gaan duiken.”