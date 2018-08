Virgil Abloh slaat handen ineen met Nike én Serena Williams Liesbeth De Corte

14 augustus 2018

10u11 0 Style Virgil Abloh, de man achter het excentrieke modelabel Off-White en creatief directeur voor Louis Vuitton, staat erom bekend om heel wat zijprojecten te hebben. De laatste in dat rijtje? Een samenwerking met niemand minder dan Serena Williams en Nike.

Het gaat om een capsulecollectie genaamd Queen die volledig gebaseerd is op Serena Williams als sportvrouw. "Toen ik de outfits ontwierp, dacht ik bewust aan de manier waarop Serena speelt en haar oog voor esthetiek. Én het zelfvertrouwen dat ze uitstraalt, daar heb je een flinke dosis van nodig als je meespeelt aan de top", vertelt Abloh aan Vogue.



Je kan je verwachten aan drie paar sneakers, een bomberjack, een tas en een jurkje met tutu. Dat laatste is niet toevallig het favoriete stuk van Williams. "Ik heb nog nooit een tutu gedragen. Het is altijd al mijn droom geweest om eens een tutu aan te trekken. Ik kan niet wachten om het te dragen op een tennisbaan", reageert de 36-jarige tennisster enthousiast. "Ik voel me er zo vrouwelijk in. Daarom dat ik het zo geweldig vind. Deze tutu drukt eigenlijk uit dat je tegelijk sterk én mooi kunt zijn."



Dat komt volledig overeen met de visie van Abloh. "Tennis heeft een elegant kantje. Het is een agressief en krachtig spel, maar het vraagt ook een zekere finesse en precisie", zegt hij nog. "Net daarom is de jurk vrouwelijk, maar met een agressief kantje."

Prijzen gaan van $ 150 tot $ 900 (omgerekend ongeveer € 130 tot € 790). De lijn is later deze maand verkrijgbaar in enkele geselecteerde Nike winkels. Wij hopen alvast dat er eentje uit België bij zit of dat de stuks ook online te koop zullen zijn.