Virgil Abloh maakt zijn debuut voor Louis Vuitton in Parijs Liesbeth De Corte

22 juni 2018

08u10 0 Style Sinds eind maart bekend was geraakt dat Virgil Abloh was aangesteld als creatief directeur voor de mannenlijn van Louis Vuitton staan de verwachtingen hooggespannen. En nu zijn die ook eindelijk ingelost. Gisteren toonde de designer zijn eerste mannencollectie voor het Franse modehuis.

De show vond plaats in de tuinen van het Palais-Royal in Parijs. Zoals te verwachten, gaf hij de klassieke stijl een kleurrijke en streatwear-waardige update.

Het was ook hét moment om sterren te spotten, zo blijkt achteraf, want in het publiek zaten onder meer Bella Hadid, Rihanna, Kylie Jenner en Kim Kardashian. Maar de meest opvallende gast was zonder twijfel Kanye West. Op het einde van de modeshow vielen de rapper en Abloh elkaar emotioneel in de armen en waren er zelfs enkele tranen van ontroering.

what a moment. Virgil and Kanye crying together. pic.twitter.com/CIXVwCowmZ 🇩🇴(@ jonastheprince) link