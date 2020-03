Virgil Abloh komt terug op zijn woorden: “Streetwear heeft 9 levens” Margo Verhasselt

11 maart 2020

07u55 0 Style In december deed Virgil Abloh een straffe uitspraak over streetwear. Het zou volgens hem stilaan uit het - jawel - straatbeeld verdwijnen. En die uitspraak zorgde voor heel wat controverse bij modeliefhebbers en fans van de creatief directeur van Louis Vuitton. Tijd om wat te verduidelijken, dacht de ontwerper.

“Ik ben er zeker van dat streetwear gaat uitsterven. Want hoeveel meer T-shirts, hoodies en sneakers kunnen we nog bezitten? Wat we wel meer gaan zien? Mensen die hun persoonlijke stijl uitdrukken met vintage stukken. In vintage winkels hangt werkelijk zoveel coole kleding, dat ik denk dat we gaan afstappen van telkens iets gloednieuws te kopen, maar eerder in het archief gaan duiken.” Hij heeft een punt, maar toch schoot het bij heel wat mensen in het verkeerde keelgat.

Nu vertelt hij in een interview met Vogue dat hij geen kwaad bloed wou creëeren. “Ik wou hier niet mee polariseren”, steekt hij van wal. “Streetwear heeft altijd een soort van 9 levens gehad, het stierf en kwam terug ... Wat ik met deze uitspraak deels bedoelde, was dat nieuwe zaken uit de assen geboren zouden worden.”