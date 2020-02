Virgil Abloh en Evian vieren duurzaamheid met nieuwe collectie: “Eén druppel kan het begin zijn van een grote verandering” Roxanne Wellens

10 februari 2020

16u26

Het bekende watermerk Evian en Off-White designer Virgil Abloh stellen een nieuwe collectie voor genaamd 'Activate Movement'. De collectie bestaat uit een exclusieve 750ml glazen fles en twee herbruikbare SOMA drinkbussen. De focus ligt op duurzaamheid.

Abloh werkte al eerder samen met Evian en is ook hun ‘Creative Advisor for Sustainable Innovative Design’. Op de glazen fles staat een cirkel van kleine druppeltjes, en dat is niet zomaar. “Ik geloof dat kleine acties een grote rol spelen al het komt op verandering”, zegt Abloh. “Op dat idee is de ‘Activate Movement’ collectie gebaseerd. Eén druppel kan het begin zijn van een positieve evolutie.”

Daarnaast zal Evian het ‘Activate Movement Program’ lanceren. Daarin kunnen 18-35 jarigen een prijs winnen voor hun op duurzaamheid gericht design en vernieuwende projecten. Alle inzendingen zullen beoordeeld worden door een jury, waaronder Virgil Abloh. De wedstrijd is een initiatief dat in lijn ligt met de wens van Evian om tegen 2025 100% duurzaam te worden.

De ‘Activate Movement’ collectie zal vanaf april beschikbaar zijn via de website van Evian.