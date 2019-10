Viola Davis is het nieuwe gezicht van L’Oréal: “Jezelf kunnen zijn is het grootste privilege dat er bestaat” VW

16 oktober 2019

08u49 0 Style Actrice Viola Davis werd eerder dit najaar op haar 54ste het gezicht van beautymerk L’Oréal Paris. In een interview vertelt ze wat de iconische baseline van het merk voor haar betekent en gaat ze dieper in op de rol van schoonheid in haar leven.

Wat betekent de iconische baseline ‘Omdat ik het waard ben’ voor jou? Heb je er herinneringen aan - voordat je deel uitmaakte van de L’Oréal familie?

“Ik geloof dat het privilege om gewoon jezelf te zijn een van de mooiste dingen is die er zijn. Zonder excuses voor je leeftijd, huidskleur of wat dan ook! Zo lang je jezelf bent en er ook naar leeft, ben je het waard. Dat is je eigenwaarde. Ik heb al veel vrouwen die vóór mij het merk vertegenwoordigden ‘Ik ben het waard’ horen zeggen in de reclamecampagnes, en het voelde altijd zo krachtig aan. Het feit dat 4 woorden zoveel gewicht kunnen dragen, heeft me altijd al geïnspireerd en het gegeven dat ik die woorden nu tegen mezelf kan zeggen, is gewoon ongelooflijk.”

Nu dat je op je 54ste het gezicht van L’Oréal Paris bent geworden, welke boodschap hoop je over te brengen naar de wereld?

“Ik hoop dat ik kan duidelijk maken dat elke leeftijd zijn schoonheid heeft. Jeugdigheid is schoonheid in de meest voor de hand liggende zin en er is klassieke schoonheid, maar je leeftijd en ervaringen geven je zelfvertrouwen – en er is niets mooier dan dat uit te stralen. Wanneer je een bepaalde leeftijd bereikt, wordt het speelveld afgevlakt in termen van looks en wat je overhoudt is je eigenwaarde en welke impact je op anderen hebt. Ik hoop dat mensen beseffen dat dat het enige is wat de tand des tijds doorstaat.”

Heb je ooit de druk gevoeld om toe te geven aan de standaard definitie van ‘mooi’?

“Heel zeker! Vooral in het begin van mijn carrière had dat veel impact op mij, het voelde bijna als een vereiste om succesvol te zijn, wat gewoon maf is als je er even over nadenkt. Wat hebben looks te maken met acteervaardigheden? Om succesvol te kunnen zijn, moest je tegemoet komen aan onmogelijke standaarden. Nu ben ik veel zekerder van de persoon die ik ben, maar er was een tijd dat ik die druk wel degelijk voelde en er tot op zekere hoogte ook aan toegaf.“

Hoe praat je met je dochter over schoonheid en waarde? Wat is het meest kostbare advies dat je aan je dochter zou geven om haar zelfvertrouwen een boost te geven?

“Ik ben tegen mijn dochter heel open over alle levensaspecten. Ze weet dat ze geluk heeft en daar herinner ik haar heel vaak aan. Ze is echt gezegend, maar ik probeer haar er bewust van te maken dat ze meer is dan gewoon mooi. Ik vertel haar elke dag dat ze kan zijn wat ze wil zijn. Ik weet dat dat heel cliché klinkt, maar het is gewoon zo waar. Als vrouwen moeten we durven om in onze eigen kracht te geloven en die niet in iemand anders handen te leggen. We moeten ons niet verontschuldigen voor het hebben van dromen, een visie of een stem.”

Vertel ons eens iets wat niemand over je zou raden?

“Dat ik leuk ben! Ik heb een gewaagd gevoel voor humor en ik ben echt verknocht aan het organiseren van feestjes bij mij thuis! En ik ben dol op dansen!”

Wat geeft je zelfvertrouwen?

“Ik heb heel mijn leven al een laag zelfbeeld, en dat schemert soms nog wat door – zei het niet in mindere mate. Ik sport en blijf trouw aan mijn routine, dat zorgt ervoor dat zowel mijn mentale als mijn fysieke conditie top zijn. Ik voel me daardoor meer zelfzeker, gezonder en ik heb een leeg hoofd. Dat doet echt wonderen voor mijn eigenwaarde.”

Welk onderdeel van je beautyroutine mag voor jou absoluut niet ontbreken?

“Mijn huidverzorging. Een mooie huid kun je niet faken. Het maakt niet uit wat er van top tot teen nog bijkomt – kleren, make-up, accessoires – als je huid er op haar best uitziet, valt al de rest vanzelf in de plooi.”

In welk opzicht verschilt je dagelijkse beautyroutine van je rode-loper-beautyroutine?

“Die eerste routine neem ik helemaal zelf voor mijn rekening! Alle gekheid op een stokje, mijn dagelijkse routine is gewoon veel eenvoudiger. Maar ik houd er wel van om mijn eigen make-up te doen, een skill die ik uit noodzaak heb opgepikt toen ik nog in het theater optrad. Doorgaans associeer ik make-up wel met mijn werk, dus op mijn vrije dagen draag ik heel weinig tot geen make-up. Dan houd ik het bij kleine accenten zoals een neutrale lipstick en een beetje mascara om mijn blik te openen.”

Geloof je dat het beste nog moet komen?

“Toen mijn dochter in mijn leven kwam, heeft me dat veranderd op elke mogelijke manier die ik niet voor mogelijk hield – elke dag beter dan de laatste. Ze brengt licht in mijn leven en ik heb de eer om haar zien op te groeien en een mooie jonge vrouw zien te worden, dus ja – het beste in mijn leven moet heel zeker nog komen.”

Wat is je levensmoto?

“Jezelf kunnen zijn is het grootste privilege dat er bestaat.”