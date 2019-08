Vinted-app telt al 700.000 gebruikers: "Tweedehandskledij is hip" Sam Ooghe

29 augustus 2019

00u00 0 Style De Vinted-app, waar je kleren die je beu bent kunt verkopen, werd in mei vorig jaar gelanceerd in ons land en telt al meer dan 700.000 gebruikers. De markt van tweedehandskledij boomt, en dat is geen toeval, klinkt het in de sector. "Het is de gemakkelijkste manier om iets voor het milieu te doen - en het is nog hip ook."

Simpeler kan niet: een profiel aanmaken op Vinted duurt nog geen twee minuten, en instapkosten zijn er niet. De Litouwers die de app bedachten, wisten dat eenvoud de kern van hun bedrijfsmodel moest worden. Lichte en jonge taal, een sobere lay-out - en vooral geen gedoe. Vinted is gericht op jonge vrouwen met een uitpuilende kleerkast, die hun kleren zonder al te veel administratie willen verkopen. En die hun kleerkast opnieuw willen doen uitpuilen - met tweedehands-kleren van ándere gebruikers. Niet meer dan dat.

Makkelijk geld

Sinds de opstart in 2008 sloten 22 miljoen gebruikers zich aan. Vandaag is de app gelanceerd in twaalf Europese landen, waaronder België. In ons land zijn intussen al meer dan 700.000 profielen actief. Dat is veel, aangezien er in de beoogde doelgroep in België 1,4 miljoen vrouwen tussen 15 en 34 jaar zijn. De geheimen van het succes? Laagdrempeligheid en zekerheid. Wie een kleedje of blouse heeft die al maanden in de kast hangt, neemt er gewoon enkele foto's van. Geïnteresseerden kunnen in een privébericht onderhandelen over de prijs. De koper betaalt de prijs via de app zelf, plus 5% en 0,70 euro commissie. De verkoper krijgt het geld pas te zien wanneer de koper het stuk ontvangen heeft. Zo wordt oplichting tegengegaan. Het enige nadeel? Je kunt een kledingstuk natuurlijk niet passen, en terugsturen gaat niet. Ook wijzen critici erop dat al die pakjes voor veel extra verkeer op de weg zorgen.

Toch is de bloei van Vinted geen toeval, want de markt van tweedehandskledij is in opmars. Officiële cijfers zijn er niet in België, maar in Frankrijk is het aandeel van de tweedehandsmarkt ten opzichte van de totale kledingmarkt 16%. In ons land valt dat cijfer wellicht lager uit, maar de winkels en platformen schieten als paddenstoelen uit de grond. Ook de klassieke Kringwinkels merken dat: textiel is de belangrijkste productgroep geworden in de omzetcijfers. In 2018 alleen al verzamelden de Kringwinkels bijna 15.000 ton textiel, en ook de verkoop blijft stijgen. "De markt heeft de tijdsgeest mee, die gericht is op duurzaamheid", weet Els Keymeulen, mede-oprichtster van de vintagewebshop Le Freddie en al meer dan tien jaar actief in de sector. "De textielindustrie is erg vervuilend. Tweedehands kopen wordt een eenvoudige stap voor mensen om ook iets voor het milieu te doen. Zeker wanneer de drempels om te kopen en verkopen lager worden, zoals bij Vinted, waarmee je ook nog eens gemakkelijk geld kan verdienen."

Dat ene pareltje

En niet te vergeten: tweedehands is gewoonweg hip. "Het oubollige imago is verdwenen", aldus Keymeulen. "Het wordt ook een uitdaging om dat ene pareltje te vinden in die rekken vol tweedehandskledij. Dus inderdaad: de markt zit in de lift. En dat hebben de grote ketens ook begrepen. Zalando opende al een tweedehandswinkel, H&M experimenteert ermee. De 'klassieke' fast fashion heeft een stuk van de markt verloren, en wil die nu terughalen. Zoveel te beter voor onze planeet, natuurlijk."