Viktor & Rolf combineren haute couture met memes Timon Van Mechelen

24 januari 2019

12u09 0 Style Ook ontwerpers moeten meegaan met hun tijd, moeten ze bij Viktor & Rolf gedacht hebben. In tijden waarin een foto van een ei het meest gelikete kiekje op Instagram is en er elke dag nieuwe meme-accounts bijkomen, kun je ook als modemerk niet meer achterblijven wil je aandacht krijgen op sociale media. De nieuwe haute-couturecollectie van het Nederlandse ontwerpersduo staat dan ook volledig in het teken van internet-memes.

De Nederlandse ontwerpers Viktor Horsting and Rolf Snoeren bedrukten namelijk alle 34 jurken met quotes en afbeeldingen als ‘I’m not shy, I just don’t like you’ en een groot wietblad met daarboven ‘Amsterdam’ op. Met het gewenste resultaat als gevolg: de collectie ging zoals verwacht meteen viraal op sociale media.

Al was niet alleen de aandacht op internet de reden achter hun concept. Normaal gezien zijn haute-coutureshows enkel weggelegd voor de elite en gaat het er nogal stijf aan toe. Het is net daar waar het duo mee wilde breken. Naast de luchtige quotes en afbeeldingen, lieten ze ook alle modellen kriskas door elkaar lopen op de catwalk bijvoorbeeld.