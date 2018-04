Vijf jaar na de Rana Plaza-ramp is er nog te weinig veranderd: dit kun je zelf doen Timon Van Mechelen

25 april 2018

15u08 7 Style Het is deze week exact vijf jaar geleden sinds de ineenstorting van de Bengaalse Rana Plaza fabriek. De kledingfabrieken zijn ondertussen veiliger dan in 2013, maar de mensonterende omstandigheden waarin de textielarbeiders werken en wonen zijn nog (lang) niet verdwenen. Fashion Revolution wil mensen wereldwijd aanmoedigen om zich de vraag te stellen wie hun kleding gemaakt heeft. Zo draag ook jij je steentje bij.

"Heb je er ooit over nagedacht wie je kleding maakt? Hoeveel de textielarbeiders verdienen en hoe hun leven eruitziet? Onze kleding heeft een lange weg afgelegd vooraleer het in de winkel belandt. De kleding gaat door de handen van katoenboeren, spinners, wevers, ververs en naaisters. 80% van hen zijn vrouwen tussen de 18 en 24 jaar. Een groot deel van de mensen die onze kleding maakt, leeft in armoede. Dit moet veranderen," legt Fashion Revolution's medeoprichtster Orsola de Castro uit.



Ongeveer 75 miljoen mensen werken wereldwijd in de mode- en textielindustrie. Veel van hen zijn slachtoffer van uitbuiting, verbale of fysieke mishandeling. Ze werken vaak in onveilige omstandigheden en krijgen een heel laag loon. Sinds de ineenstorting van de fabriek in Rana Plaza 2013, waar 1.138 mensen om het leven kwamen en meer dan 2.000 gewond raakten, is er wel al wat veranderd.

Verbetering

Zo zijn de werkomstandigheden in de Bengaalse fabrieken verbeterd dankzij het Bangladesh Akkoord dat merken als H&M, C&A, Adidas en JBC sloten. Zo zijn 90% van de werkplaatsen structureel herzien, met versterking van de fundamenten en nieuwe steunpunten om instortingen te vermijden. Ook werden er massaal branddeuren geïnstalleerd en werd ook de elektriciteitsfactuur vernieuwd op de meeste plekken.

Ook de minimumlonen werden fors verhoogd (de overheid van Bangladesh trok het minimumloon op met zo'n 70% naar om en bij de 55 euro per maand), al is dat lang nog niet genoeg. In 2016 berekende de Global Living Wage Coalition bijvoorbeeld dat een leefbaar loon in Bangladesh tussen de 145 en 175 euro per maand ligt. Met als gevolg dat veel kledingarbeiders nog steeds in krottenwijken leven.

Bovendien werken heel wat arbeiders in het zwart thuis tegen - letterlijk - dumpingprijzen voor onderaannemers van grote modeketens. De textielarbeiders moeten volgens het Global Workers’ Rights-rapport ook nog steeds overuren presteren en de werkdruk blijft (te) hoog.

Daarom organiseert Fashion Revolution een bewustwordingsweek van 23 tot 29 april waarbij vooral wordt gefocust op de geldstromen en machtstructuren van de bevoorradingsketen in de mode-industrie. Want dat op de lijst met de twintig rijkste mensen ter wereld zes mensen staan die een kledingbedrijf runnen, terwijl de miljoenen mensen die onze kleding maken amper genoeg verdienen om in hun basisbehoeften te voldoen, doet vragen rijzen.

Wat je zelf kan doen om een verschil te maken?

- Een selfie nemen waarin je je kledinglabel laat zien, het merk op social media taggen en hen te vragen #whomademycothes. Al 243.065 mensen gingen je voor, je bent dus absoluut niet alleen.

- Naar een kledingmerk schrijven en hen vragen om meer transparantie en zich toe te leggen om een leefbaar loon te betalen.



- Duurzaam kopen: kies een kledingstuk van een duurzaam kledingmerk, of koop bij een tweedehands of vintage shop.

- De Fashion Transparency Index bekijken, deze index beoordeelt zo'n 100 kledingmerken en retailers met een omzet van meer dan 1,2 biljoen dollar en rangschikt hen op vlak van transparantie.