VIDEO. FRIYAY! Reclame voor scheermesjes toont voor het eerst ook schaamhaar

28 juni 2019

09u41 0 Style Thank God it’s Friday! Koffie smaakt beter, de uren gaan sneller voorbij en het weekend lonkt. Geen betere manier om de week af te sluiten dan met een heerlijke feelgoodvideo die instant een lach op je gezicht tovert.

Vorig jaar schreven we voor al over Billie, het eerste merk dat okselhaar en beenhaar durfde te tonen in een advertentie voor scheermesjes. Nu gaat de rebelse producent nog een stapje verder en gebruiken ze ook modellen met schaamhaar.



“Met de zomer die voor de deur staat wilden we het begrip ‘zomerklaar’ aankaarten”, verduidelijkt medeoprichter Georgina Gooley. “Veel vrouwen hebben immers het gevoel dat ze onder druk staan om hun lichaamshaartjes te verwijderen als ze zwemkledij dragen. Daarom grijpen we dit moment even aan om te zeggen: ‘wat je ook kiest, je bent al zomerklaar’.”.